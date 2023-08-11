Tırnak mantarı tek bir tırnakta görülse de zamanla diğer tırnaklara da yayılabilir. Sık görülen bir rahatsızlık olan tırnak mantarının tedavisi için bazı uygulamalar mevcut. Peki, tırnak mantarına ne iyi gelir? Tırnak mantarı nasıl geçer?

Tırnak mantarı genellikle ayak başparmağında görülen bir rahatsızlıktır. Tedavisi için bazı uygulamalar bulunur. Tırnak mantarlarına iyi gelen şeylerden birisi eczanelerde satılan antifungal tırnak kremleridir. Bu krem ve merhemleri deneyerek tırnak mantarlarını azaltabilirsiniz.

Tırnak mantarında tırnakların yüzeyinde beyaz renkler oluşabilir. Bu durumda tırnakların törpülenmesi gerekir. Bunun dışında tırnakların suya batırılması, kurutulması, ilaçlı krem ve losyonların kullanılması uygulanabilir.

Tırnak mantarı problemleri yaşayan kişilerin tırnaklarını sürekli kesmeleri ve inceltmeleri gerekir. Bu uygulama tırnak üzerindeki basıncı azaltarak ağrıyı azaltmaya yardımcı olmaktadır. Fakat bu uygulama antifungal uygulanmasından önce yapılması ilacın tırnağın derin katmanlarına ulaşması için çok önemlidir.

Bir diğer uygulama ise ayak bakımıdır. Tırnak mantarlarına iyi gelen şeylerden birisi düzenli ayak bakımının yaptırılmasıdır. Eğer ayaklarda zayıf kan akışına neden olan bir durum bulunuyor ve tırnaklar kesilmiyor ise bir ayak sağlığı merkezine başvurulabilir.

TIRNAK MANTARI NASIL GEÇER?

Tırnak mantarı rahatsızlıklarında hekimler genellikle ağızdan alınan veya direk tırnak üzerine uygulanan ilaçlar yazmaktadır. Bu durumda oral ve topikal antifungal tedaviler birlikte kullanılmaktadır. Bu ilaçlar genellikle tırnak tedavisinde ilk tercih olur. Bunun sebebi topikal ilaçlara göre daha hızlı bir çözüm vermesidir. Bu ilaçlar genel olarak 4 ve 12 hafta aralığında kullanılır. Fakat tırnak tamamen büyüyene kadar tedavinin sonucu gözlemlenemeyebilir. Bu nedenle tırnak mantarı enfeksiyonunu ortadan kaldırmak 4 veya 5 ayı bulabilmektedir.

TIRNAK MANTARINA NE İYİ GELİR?

Genellikle ayak tırnaklarında gözlemlenen tırnak mantarları ilaçlar dışında doğal yollar ile de tedavi edilebilir. Tırnak mantarına iyi gelen doğal bitkiler şunlardır;

- Aktarlarda veya marketlerde bulunan çam ağacı yağı tırnak mantarının bulunduğu bölgeye sürülebilir. Fakat yağı sürdükten sonra ayağın hava alması gerekmektedir.

- Tırnak mantarlarına iyi gelen yöntemlerden birisi de beyaz sirke ve sarımsaktır. iki sarımsak ezildikten sonra iki yemek kaşığı beyaz sirke ile karıştırılarak tırnak üzerine sürülebilir.

- Bir kova içerisine su ve sirke eklenerek ayaklar yaklaşık yarım saat kovanın içerisinde bekletilebilir.

- Tırnak mantarları için uygulanacak diğer yöntem limondur. Her akşam yatmadan önce mantarlı kısma limon damlatıp 15 dakika bekletilmelidir. Daha sonra ayak durulanmalı ve b işlem tırnak mantarı düzelene kadar devam edilmelidir.