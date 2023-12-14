İsminden dolayı bu mantarı yemeseniz de olur. İkram ederlerse de yemeyin

TBMM’de önceki gün başlayan ve 14 gün kesintisiz sürecek olan bütçe görüşmelerinde Milletvekilleri birbirlerine yörelerinin mutfağını yansıtan ikramlar yapacak.

Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, milletvekillerinin birbirlerine yörelerinin mutfağını yansıtan ikramlar yapmasını ti ye aldı.

“DOMALAN MANTARI”NI HANGİ MİLLETVEKİLİ İKRAM EDECEK?"

Özdil, “Milletvekillerimiz bütçe görüşmeleri sırasında birbirlerine yöresel yemekler ikram edeceklermiş… Bakalım bütçemizi temsilen “domalan mantarı”nı hangisi ikram edecek!" dedi.

Peki Yılmaz Özdil’in milletvekillerini ti ye alarak yaptığı paylaşımdaki domalan mantarı nedir?

Domalan mantarı, 6-10 - 5-6 cm çapında, küre şeklinde, üst kısım basık ve dalgalı, genellikle patates yumrusu şeklindedir. Yüzey genelde düz bazen pürüzlü, geniş oluklara ayrılmış, kırmızımsı-soluk kahverengi, bazen sarımsı veya gül rengindedir. Ekzoperidyum 1-2 mm kalınlıkta olup kolayca soyulur.

DOMALAN NASIL TOPLANIR? NEREDE YETİŞİR?

Güneydoğu Anadolu’da ve İç Anadolu’da kumlu topraklarda yetişen domalan mantarı, ilkbahar yağmurlarından sonra oluşur. Büyüdüğü yerde toprak yüzeyinde oluşturduğu çatlaklar sayesinde bulunur. Domalan bazen toprağı çatlatarak toprak yüzeyine de çıkar. Olgunlaşma döneminden sonra temmuz ayı ile ekim ayı başında toplanır.

Bazı yörelerde kış mevsimde de bulunabilen mantar çayırlarda ve çam, sedir ve meşe ağaçlarına yakın yerlerde yetişir. İnce bir toprak tabakasının altında geliştiği için kolayca toplanabilen domalan mantarı, Bazı yörelerde kumi otu denilen otla birlikte büyür.. Domalan mantarı saklanmak istendiğinde ise temizlenip dilimlenir veya bütün halinde uzun süre buzlukta saklanabilir.

DOMALAN MANTARI NASIL TÜKETİLİR?

Domalan mantarı her yemekte gönül rahatlığınca kullanılabilir. Oldukça kolay soyulan bir kabuğa sahip olduğu için kabuğu soyularak ızgarada, tavada veya farklı sebzeler ile birlikte yemek olarak pişirilebilir. Çiğ iken kokusuz olan domalan mantarı pişirilmeye başlandığında etten daha güzel kokar.

Kavurma olarak da hazırlanabilen domalan özellikle makarna soslarına katılır ve omletin içine de eklenir. İç Anadolu’da sulu yemeği ve böreği yapılan mantar, dünya mutfaklarında yemeklere tat vermek için rendelenerek kullanılır. Şifalı özellikleri ile de kullanılan mantar, akdiken yaprağı ve Frenk maydanozu gibi malzemeler ile şerbet ve lapa yapılarak yenir.

DOMALAN MANTARININ FAYDALARI NELERDİR?

Domalan mantarı yüksek kolesterole iyi gelir.

Omuriliği kuvvetlendirmek için doğal ilaç olarak kullanılır.

Domalan mantarları afrodizyak etkiye sahiptir.