ManU taraftarından Altay Bayındır talebi. Galler maçı sonrası ayağa kalktılar

EURO 2024 Elemeleri son maçında A Milli Takımımız Galler ile karşı karşıya geldi.
Cardiff City Stadyumu’nda oynanan mücadelede Milliler rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
Milli Takımımızda kaleci Uğurcan Çakır yaşadığı sakatlık sonrası 33. Dakikada yerini Altay Bayındır’a bıraktı.
Altay Bayındır’ın oyuna girmesinin ardından Manchester United taraftarları sosyal medyayı gönderi yağmuruna tuttu.
Manchester formasıyla henüz maça çıkmayan Altay’ın nasıl oynadığını görme vakti geldi diyen taraftarlar Altay’ın performansından memnun kaldılar.
Mücadelenin ardından paylaşımlarına devam eden İngilizler Onana’nın sakatlığı sonrası kaleye Altay’ın geçmesini istediler.