Herkes Altay Bayındır’ı bekliyordu. Manchester’da flaş gelişme

Onana'dan beklediği verimi alamayan Manchester United'da rota Lazio'nun file bekçisi Ivan Provedel'e döndü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Herkes Altay Bayındır’ı bekliyordu. Manchester’da flaş gelişme

Manchester United'da kaleci Andre Onana, yaptığı hatalarla gündemden Altay BAyındır'a bir kötü haber daha geldi.

Messaggero'nun haberine göre; Manchester United'da teknik adam Erik Ten Hag, her ne kadar Onana'dan memnun olduğunu dile getirse de Manchester United yönetimi, kaleci arayışlarına başladı.

İTALYAN BASINI YAZDI

Haberde, Manchester ekibinin geniş bir liste hazırlamaya başladığı ifade edilirken listenin ilk sırasındaki ismin Lazio forması giyen 29 yaşındaki İtalyan kaleci Ivan Provedel'in olduğu belirtildi. Kırmızı şeytanların Provedel için harekete geçmediği, oluşabilecek başka alternatiflere de bakıldığı aktarıldı.
Öte yandan Lazio'nun Provedel için 30 milyon euro'luk bir gelir beklediği öne sürüldü.

6 MAÇTA GOL YEMEDİ

Bu sezon Lazio kalesini 18 karşılaşmada koruyan tecrübeli eldiven, bu karşılaşmalarda kalesinde 20 gol görürken, 6 maçta da kalesini gole kapadı.
Ivan Provedel, bu sezon Lazio'nun Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı oynadığı maçta 90+5'te takımına beraberlik golünü getiren golü atmıştı.

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