'Maradona öldürüldü' Maradona kimdir?

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından biri olarak gösterilen Arjantinli Diego Armando Maradona, hayatını kaybedeli 4 yıl oldu.

Maradona hayatını kaybettiğinde öldürüldüğünü iddia edenler de olmuştu.

Ölümünün 4. yılında bu kez aynı iddia Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan geldi ve dünyada gündem oldu.

Başkent Karakas'taki Anıtsal Stadyumu'nda "Maduro Podcast" programına konuk olan Maduro, Arjantin'de faşizmin iktidara gelmesi için her şeyin planlandığını ileri sürdü ve şu ifadeleri kullandı:

"Onun ölümüyle ilgili şöyle bir tezim var, Maradona'nın öldürüldüğüne inanıyorum. Ölümünden bir gün önce 60. yaş doğum günü vesilesiyle onunla konuştum ve şunu söyledim; 'Diego, Venezuela'ya gel, seninle burada ilgileneceğiz.' dedim.

Daha önceki bir konuşmamızda ona, 'Kendine iyi bak Diego. Bak, çok kötü insanlar var, sen haksızlığa isyan eden halkın sesi olduğun için faşistler seni rahat bırakmaz. Sen Arjantin'de kimsenin söylemeye cesaret edemediği şeyler söyledin' demiştim.

Arjantin'in sembollerine son vermeye yönelik operasyonlar düzenlediler. Önce Diego'yu bitirdiler, buna eminim. Sonra da eski devlet başkanı Cristina'ya son vermek istediler, canlı yayında onu öldüreceklerdi.

Maradona ile ilgili gerçek bir gün ortaya çıkartılacak. Faşizmin Arjantin'de tekrar yenilgiye uğratılacağına eminim."

DİEGO ARMANDO MARADONA KİMDİR?

- 30 Ekim 1960’ta, Arjantin’in Villa Fiorito kentinde dünyaya geldi.

- Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterildi. Pele ile beraber FIFA 20. Yüzyılın Oyuncusu ödülü almıştır.

- Profesyonel futbol kariyeri boyunca Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla ve Newell's Old Boys takımlarında oynadı.

- Napoli takımında lig şampiyonlukları ve Avrupa Kupası'na imza attı.

- Dört Dünya Kupası'nda oynadı. Arjantin onun kaptanlığında 1986 Dünya Kupası'nda, Batı Almanya'yı finalde 3-2 yenip kupayı kazandı. O maçtan sonra Altın Top ödülü aldı.

- İngiltere'ye eliyle attığı gol yıllarca gündemde kaldı. Buna 'Tanrı'nın eli' dedi.

- Teknik direktörlük tecrübesinin çok az olmasına rağmen Kasım 2008 tarihinde Arjantin teknik direktörlüğüne getirilmiş ve 15 ay sonra 2010 FIFA Dünya Kupası'nda istifa etmiştir.

- 1997’de spor hayatını çıkmaza sürükleyen kokain alışkanlığından kurtulamayınca, 37 yaşında aktif futbol kariyerini sonlandırdı.

- Kulüp takımlarında 588 maçta, 311 gol attı. Arjantin Milli Takımı forması altında oynadığı 91 maçta da 34 gol kaydetti.

- Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre şehrinde 25 Kasım 2020'de kalp yetmezliği ve akciğer ödemi sebebiyle hayatını kaybetmişti. Ani ve şüpheli ölümünün ardından soruşturma başlatılmıştı.