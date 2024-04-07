Fatih Terim'in maçı şifresiz kanalda. Resmen açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim'in maçı şifresiz kanalda. Resmen açıklandı
Şampiyonluk yolunda Aris ile karşılaşacak Fatih Terim'in maçı televizyondan naklen yayınlanacak.

Normal sezonun sona erdiği Yunanistan Süper Ligi’nde play-off mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor.

Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos bugün (Pazar) deplasmanda Aris ile karşı karşıya gelecek.

TSİ 19.30’da Kleanthis Vikelidis Stadyumu’nda oynanacak kritik karşılaşmayı yayınlayacak kanal ise belli oldu.

Şampiyonluk yolundaki kritik mücadele TV8,5’tan naklen şifresiz bir şekilde yayınlanacak.

Galatasaray’ın 21.30’daki Süper Kupa maçından hemen önce yayınlanacak bu karşılaşma için taraftarların ekran başına kitlenmesi bekleniyor.

ekran-goruntusu-2024-04-07-092436.png

İlgili Haberler
Ali Koç'tan Süper Kupa'ya saatler kala flaş karar. Herkes ters köşe oldu
Aziz Yıldırım aday olmaya karar verdi. Ali Koç'tan anında karşı hamle geldi
59 yaşındaki Sadettin Saran 20 yaş küçük oyuncu ile aynı otelde çıktı. Aşk mı tesadüf mü?
Galatasaray Fenerbahçe. Oynansa da tarihe geçecek oynanmasa da. Süper Kupa'da işte son karar. Bakın neler olacak
'Maradona öldürüldü' Maradona kimdir?
'Maradona öldürüldü' Maradona kimdir?
Galatasaray anlaşmaya vardı. Hollandalı yıldız imzayı atıyor
TFF şifresiz yayınlanacak maçları açıkladı
Abdullah Avcı ters köşe yaptı
Abdullah Avcı ters köşe yaptı
Erman Toroğlu Süper Kupa maçının kaçıncı dakikada biteceğini açıkladı
Fenerbahçe'de Süper Kupa'ya saatler kala flaş gelişme. İsmail Kartal kafaları karıştırdı
Murat Sancak'tan TFF başkanlığı için adaylık açıklaması
Son Haberler
Kastamonu'da bariyerlere çarpan aracın sürücüsü yaralandı Yerel Haberler
Kastamonu'da bariyerlere çarpan aracın sürücüsü yaralandı
Halk gelenleri perdenin arkasından korkuyla seyrediyor. Zam değil fiyat ayarlaması yapan esnaf mutlu. Akın var akın tatil yerlerine akın Gündem
Halk gelenleri perdenin arkasından korkuyla seyrediyor. Zam değil fiyat ayarlaması yapan esnaf mutlu. Akın var akın tatil yerlerine akın
Ali Koç'tan Süper Kupa'ya saatler kala flaş karar. Herkes ters köşe oldu Spor
Ali Koç'tan Süper Kupa'ya saatler kala flaş karar. Herkes ters köşe oldu
Forrest’ten Çin’e daha çevreci nikel çağrısı Ekonomi
Forrest’ten Çin’e daha çevreci nikel çağrısı
Somali'deki patlamada hayatını kaybeden vatandaşımız ebediyete uğurlandı Yerel Haberler
Somali'deki patlamada hayatını kaybeden vatandaşımız ebediyete uğurlandı
Narkotik köpeği Carlos 50 milyonluk uyuşturucu yakaladı Gündem
Narkotik köpeği Carlos 50 milyonluk uyuşturucu yakaladı
Pizzalar için 10 bin bitcoin alan adam ne yaptığını açıkladı. İki pizza için bir servet aldığının farkında değildi Dünya
Pizzalar için 10 bin bitcoin alan adam ne yaptığını açıkladı. İki pizza için bir servet aldığının farkında değildi