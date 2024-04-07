Fatih Terim'in maçı şifresiz kanalda. Resmen açıklandı

Normal sezonun sona erdiği Yunanistan Süper Ligi’nde play-off mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor.
Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos bugün (Pazar) deplasmanda Aris ile karşı karşıya gelecek.
TSİ 19.30’da Kleanthis Vikelidis Stadyumu’nda oynanacak kritik karşılaşmayı yayınlayacak kanal ise belli oldu.
Şampiyonluk yolundaki kritik mücadele TV8,5’tan naklen şifresiz bir şekilde yayınlanacak.
Galatasaray’ın 21.30’daki Süper Kupa maçından hemen önce yayınlanacak bu karşılaşma için taraftarların ekran başına kitlenmesi bekleniyor.
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