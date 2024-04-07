Aziz Yıldırım aday olmaya karar verdi. Ali Koç'tan anında karşı hamle geldi

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe bu akşam (Pazar) Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Saat 21.30’da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacak mücadele için sarı-kırmızılılar full kadro bir şekilde şehre geldi.

TFF kararlarını protesto etmek için maça U-19 takımı ile çıkacak Fenerbahçe ise karşılaşmaya birkaç saat kala yola çıkacak.

Fenerbahçe’nin bu protesto kararı camiayı ikiye bölerken alınan kararın en büyük muhalifi olan Aziz Yıldırım’dan flaş bir karar geldi.

Bu kararı “korkakça” bulan Aziz Yıldırım Mayıs ayında gerçekleşecek olan seçimde adaylığını koymaya karar verdi.

Kendisinin aday olmaması halinde Aziz Yıldırım’ın başkanlığa seçileceğine inanan ve bunu engellemek isteyen Ali Koç Salı günü kurmaylarıyla bir durum değerlendirmesi yapacak.

Yapılacak toplantı sonrasında Ali Koç’un Aziz Yıldırım’ın aday olması halinde adaylığını koymaya karar vermesi bekleniyor.