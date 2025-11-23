LaLiga'nın köklü ekibi Sevilla'da forma giyen Marcao, Sportcell'e açıklamalarda bulundu. Başarılı savunmacı, Galatasaray dönemiyle ilgili birçok konuya değindi.

İşte Marcao'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

'HER ŞEY HARİKA GİDİYOR'

"Sevilla'da sakatlıklar zor bir süreç yaşadı ama şu anda sürekli oynadığını görüyoruz. Bu süreç ve Sevilla'daki hayatı ile ilgili neler söylemek ister?"

Marcao: Buraya ilk geldiğimde zor zamanlar geçirdim. Beklenmedik bir sakatlık oldu. Ama bunlar futbolun içinde olan şeyler. Şu an memnunum. Ailem mutlu, her şey harika gidiyor.

'FATİH TERİM BENİ BÜYÜK FUTBOLCU YAPTI'

"Galatasaray'da uzun yıllar geçirdi. Şu anda Galatasaray ile ilgili neler düşünüyor, özlüyor mu?"

Marcao: Evet, Galatasaray'da duygularla 3-4 yıl geçirdim. Benim için bir evrim gibiydi. Geldiğimde İmparatorumuz Fatih Terim bana çok yardım etti. Beni büyük bir futbolcu yaptı. Ayrıldığımdam beri tabii ki maçları takip ediyorum. Gördüğüm kadarıyla orada işler yolunda gidiyor. Bunun için mutluyum. Umarım Galatasaray bu sene de şampiyon olur.

'KEREM BENİM YAPAMAYACAĞIMI YAPTI'

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi

Galatasaray'daki takım arkadaşı Kerem de şu anda Fenerbahçe'de oynuyor. Hem derbi hem de Kerem'in Fenerbahçe'ye gidişi ile ilgili düşüncesi ne?

Marcao: Fenerbahçe'ye karşı olan maçlar çok farklı ve büyük maçlardır. Birçok farklı şey içerir. Haftaya Galatasaray'ın zaferle ayrılacağına inanıyorum. Kerem için de en iyisini diliyorum. Benim yapamayacağım bir şey yaptı ama oynadığı futboldan keyif almasını isterim. Galatasaray'da değer verdiğim kişilerden biriydi. Oradayken bana çok yardımcı oldu. Tabii ki en büyük rakibimize iyi bir gözle bakamam ama onun için en iyisini diliyorum.