Mardin ile Şanlıurfa yolunu sel kapattı. Yolda mahsur kalanlar polis evine sığındı

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Mardin ile Şanlıurfa yolunu sel kapattı. Yolda mahsur kalanlar polis evine sığındı
Şanlıurfa’da meydana gelen aşırı yağışların ardından Mardin-Şanlıurfa yolu sel sebebi ile kapandı. İki il arasında seyir halinde giden vatandaşlar sel nedeni ile yolda mahsur kalıp polis evine sığındı.

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çoban Deresi'nin taşması sonucu Şanlıurfa-Mardin karayolu trafiğe kapatıldı.
Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Şanlıurfa Mardin karayolu üzerinde bulunan Çoban Deresi'nde taşkın meydana geldi.

Taşkın nedeniyle Mardin'e geçişi sağlayan Şanlıurfa-Viranşehir karayolu, jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.
Şanlıurfa çıkışı ve Viranşehir ilçe çıkışında önlem alan güvenlik güçleri, söz konusu yolu kullanmak isteyen araç sürücülerini alternatif yollara yönlendirdi.

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Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan duyuruda, "Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun 20-66. kilometreleri arası, aşırı yağış nedeniyle geçici olarak araç trafiğine kapatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bu sırada Mardin'den Şanlıurfa'ya dönen bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar yol üzerinde bulunan polis evine sığındı.

Kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Akçakale, Siverek, Harran ve Viranşehir'de bir çok köy içi ve yollarının sel suları altında kaldığı bildirildi. Sel suları tahliyesi için iş makineleri ile çalışmalar yürütüyor.

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