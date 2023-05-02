Mardin'de PPK'ya baskın. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin Valiliği Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon nedeniyle 9 kırsal mahalle ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Mardin'de PPK'ya baskın. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

DHA'nın haberine göre, Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan kırsal bölgelerde aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek, maksadıyla operasyon düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada, “5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 02 MAYIS 2023 Salı günü saat 04.00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesi Tekağaç, Sapanlı, Mağaracık, Arpalı, Bahminin, Kaleli, Şekrin, Yol, Güneli mahalleleri ve mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.

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