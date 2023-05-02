Mardin'deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Mardin Nusaybin'in 9 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasağın terör örgütü PKK'ya yönelik yapılacak operasyonlar nedeniyle alındığı bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre Mardin Nusaybin'in 9 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasağın terör örgütü PKK'ya yönelik yapılacak operasyonlar nedeniyle alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan kırsal bölgelerde aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.