Mardin'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya, tırın çarpması sonucu yaşamını hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Mardin'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, İpek Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tır, yolun karşısına geçmek isteyen 60 yaşındaki Abdurahman K'ye çarptı.

Çevredekiler bir yandan yaşlı adamın yardımına koşarken bir yandan durumu 112 Acil Sağlık Çağrı Merkezine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Abdurahman K. kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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