Hamsik geleceği ile ilgili konuştu. Futbolu bırakıyor mu

Trabzonspor'un önemli isimlerinden Marek Hamsik, Kasımpaşa karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

"İYİ DE BİR KARAR ALDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Hamsik, saç stilini değiştirmesi ve bunun futbolu bırakabileceği anlamına mı geldiğine yönelik soru karşısında, "Saç tarzımla ilgili değişiklik yapmak istedim. Bunun futbolla alakası yok. İyi de bir karar aldığımı düşünüyorum. Sorun, benim futbolu bırakıp bırakmamam değil. Daha başka sorunlarımız var; takımın daha başarılı olması. Sıradaki hedefimiz Kasımpaşa maçı. Kazanıp, 3 puanla birlikte evimize dönüp, buraya gelen taraftarlarımızı en mutlu şekilde evlerine göndermek istiyoruz." diye cevap verdi.

Bu sezon Trabzonspor'da 25 maçta 2 kez gol sevinci yaşayan Hamsik, 1 kez de asist yaptı.