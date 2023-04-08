8 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Hamsik geleceği ile ilgili konuştu. Futbolu bırakıyor mu

Hamsik geleceği ile ilgili konuştu. Futbolu bırakıyor mu

Trabzonspor'un orta sahası Marek Hamsik, ayrılık iddialarına yanıt verdi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 20:48
Takip Et

Marek Hamsik'ten flaş açıklamalar

Hamsik geleceği ile ilgili konuştu. Futbolu bırakıyor mu
+
Aa
-

Trabzonspor'un önemli isimlerinden Marek Hamsik, Kasımpaşa karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

"İYİ DE BİR KARAR ALDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"
Hamsik, saç stilini değiştirmesi ve bunun futbolu bırakabileceği anlamına mı geldiğine yönelik soru karşısında, "Saç tarzımla ilgili değişiklik yapmak istedim. Bunun futbolla alakası yok. İyi de bir karar aldığımı düşünüyorum. Sorun, benim futbolu bırakıp bırakmamam değil. Daha başka sorunlarımız var; takımın daha başarılı olması. Sıradaki hedefimiz Kasımpaşa maçı. Kazanıp, 3 puanla birlikte evimize dönüp, buraya gelen taraftarlarımızı en mutlu şekilde evlerine göndermek istiyoruz." diye cevap verdi.

Bu sezon Trabzonspor'da 25 maçta 2 kez gol sevinci yaşayan Hamsik, 1 kez de asist yaptı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
1
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
2
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
3
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
4
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
5
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
6
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
7
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Yağmur Ergün şampiyon oldu. Rekor kırdı
﻿Yağmur Ergün şampiyon oldu. Rekor kırdı
﻿Yağmur Ergün şampiyon oldu. Rekor kırdı
﻿Denizli'de kumar operasyonu. 4 kişi gözaltına alındı
﻿Denizli'de kumar operasyonu. 4 kişi gözaltına alındı
﻿Denizli'de kumar operasyonu. 4 kişi gözaltına alındı
﻿Trabzonspor'un Kasımpaşa 11'i belli oldu
﻿Trabzonspor'un Kasımpaşa 11'i belli oldu
﻿Trabzonspor'un Kasımpaşa 11'i belli oldu
﻿Jesus fırtına gibi esti
﻿Jesus fırtına gibi esti
﻿Jesus fırtına gibi esti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.