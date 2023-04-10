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  • CHP Gençlik kollarının hazırladığı QR kodu okutanları 'ekonominin sorumlusu' videosu karşılıyor

CHP Gençlik kollarının hazırladığı QR kodu okutanları 'ekonominin sorumlusu' videosu karşılıyor

CHP Gençlik Kolları, iktidara tepki göstermek amacıyla market raflarına QR kodu yapıştırmaya başladı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 05:30
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Market raflarına yapıştırılan qr kodu okutanlar ekonominin sorumlusu videosuyla karşılaşıyor

CHP Gençlik kollarının hazırladığı QR kodu okutanları 'ekonominin sorumlusu' videosu karşılıyor
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Mahir Akkoyun isimli tasarımcının 'Erdoğan Sayesinde' çıkartmaları tüm Türkiye'de gündem olmuş ve tasarımcı gözaltına alınmıştı. 

'Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde' ve 'Bu ürün bizim yüzümüden pahalı' mesajları yer alan yapıştırmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğrafları yer alıyordu.

GENÇLİK KOLLARINDAN VİDEO

Mahir Akkoyun'un tasarımlarından sonra CHP Gençlik kolları da bir tasarım hazırladı. 'Fiyatlandırma hakkında detaylı bilgi için qr kodu okutun' yazan tasarımda bir qr kodu yer alıyor.

Qr kod cep telefonu kamerası ile okutulunca ise Instagram uygulamasına yönelip bir video açıyor.

Söz konusu videoda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben' diyor.

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