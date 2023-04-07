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  • Flaş... Flaş... Mahir Akkoyun serbest bırakıldı. Market etiketlerine Erdoğan ve Bahçeli'yi koyup pahalılığı anlatmıştı

Flaş... Flaş... Mahir Akkoyun serbest bırakıldı. Market etiketlerine Erdoğan ve Bahçeli'yi koyup pahalılığı anlatmıştı

Market raflarına Erdoğan ve Bahçeli’nin fotoğraflarını basarak pahalılığı anlatan Mahir Akkoyun gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Akkoyun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 15:04
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Mahir Akkoyun serbest bırakıldı.

Flaş... Flaş... Mahir Akkoyun serbest bırakıldı. Market etiketlerine Erdoğan ve Bahçeli'yi koyup pahalılığı anlatmıştı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının da olduğu çıkartmalar hazırlayan bir grubun raflara yapıştırdıkları çıkartmalar gündem olmuştu.

Etiketleri basarak sosyal medyada paylaşan Mahir Akkoyun İzmir’de gözaltına alındığını duyurmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Akkoyun, adliyeye sevk edilmesi sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Halk TV'de yer alan bilgilere göre, Akkoyun’a “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve Seçim Kanunu’nda yer alan “Reklam ve ilan yasağı” suçlamaları yöneltildi. Akkoyun’a yöneltilen Seçim Kanunu’ndaki suçlama maddesinin mülkü amirlerin sorumluluğundaki bir konu olduğu öğrenildi.

Ayrıca Akkoyun’un bazı sosyal medya paylaşımları da soruşturma dosyasına konuldu.

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