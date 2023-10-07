Marketlerden sabit fiyat kararı. Üç ürün grubunu kapsıyor

Marketlere indirim çağrısında bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yanıt geldi. İndirim değil ama üç ürün grubuna yılbaşına kadar sabit fiyat garantisi verildi. O sabit fiyat garantileri ise sadece dayanıklı tüketim ürünleri temizlik ve mutfak araç gereçleri için...

KAYNAK: Haber Merkezi
Marketlerden sabit fiyat kararı. Üç ürün grubunu kapsıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısına marketlerden sabit fiyat cevabı geldi. 5.500 yerel zincir marketin dahil olduğu Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun Başkanı Ömer Düzgün, ''Mevcutta yaptığımız indirimlerin haricinde, dayanıklı tüketim ürünleri, temizlik ürünleri ve mutfak araç gereçleri gibi ürünlerde aralık ayı sonuna kadar zam yapmama kararı aldık'' dedi.

Bakan Bolat'ın "Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir indirim kampanyası bütün marketlerden bekliyoruz." sözlerine Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan (TPF) açıklama geldi. TPF Başkanı Ömer Düzgün, indirimlere devam ettiklerini ve mevcut indirimlerin yanında bazı ürünlerde yıl sonuna kadar zam yapmama kararı aldıklarını söyledi.

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HANGİ ÜRÜNLERE ZAM YAPILMAYACAK?
Düzgün konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, yerel zincirlerin, içinde bulunulan ekonomik koşullarda, vatandaşların bütçesini destekleyecek çalışmalara devam edeceklerini bildirdi. Türkiye genelindeki 14 perakende derneği, 5 bin 500 şube ve 100 bini aşkın çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren yerel zincirlerin çatı örgütü Türkiye Perakendeciler Federasyonunun devletin ve vatandaşın her zaman yanında olduğunu belirten Düzgün, her gün yüzlerce farklı ürün grubunda yaptıkları indirim kampanyalarına devam edeceklerini vurguladı. Düzgün, "Ayrıca, mevcutta yaptığımız indirimlerin haricinde, dayanıklı tüketim ürünleri, temizlik ürünleri ve mutfak araç gereçleri gibi ürünlerde aralık ayı sonuna kadar zam yapmama kararı aldık." ifadelerini kullandı.

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