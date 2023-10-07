Akaryakıtta hayal kırıklığı yaratan indirim. Vatandaş 5 TL bekliyordu

Bugünden (7 Ekim Cumartesi) itibaren geçerli olmak üzere motorine 2 lira 92 kuruş indirim geldi. Gelen indirimin miktarı, vatandaşta hayal kırıklığı yarattı. İşte 7 Ekim 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları…

Akaryakıtta hayal kırıklığı yaratan indirim. Vatandaş 5 TL bekliyordu

Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler, benzin ve motorin fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzine üst üste gelen indirimler sonrası gözler motorin fiyatlarına çevrilmişti. Motorine de indirim geldi ancak gelen indirim vatandaşın beklentisini karşılayamadı.

MOTORİNE İNDİRİM

Bugün itibarıyla geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 2 lira 92 kuruş indirim yapıldı. Bugünkü 2 lira 92 kuruşluk indirim sonrası ortalama mazot fiyatı İstanbul’da 37,23 TL, Ankara’da 37,80 TL ve İzmir’de ise 37,95 TL oldu.

Hafta içinde benzin litre fiyatı gelen üst üste indirim ile 3 lira 28 kuruş gerilemişti. Benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı 6,5 TL seviyelerine çıkmıştı.

VATANDAŞTA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Vatandaşlar, benzine üst üste gelen indirimler sonrası motorin fiyatlarında da aynı oranda indirim bekliyordu. Ancak beklenen gerçekleşmedi, gelen indirimle birlikte benzin ve motorin arasındaki fiyat farkı 3,5 TL civarında kaldı.

7 EKİM 2023 CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 33,51 TL
Motorin: 37,23 TL
LPG (Otogaz): 18,61 TL

ANKARA

Benzin: 34,11 TL
Motorin: 37,80 TL
LPG (Otogaz): 18,58 TL

İZMİR

Benzin: 34,21 TL
Motorin: 37,95 TL
LPG (Otogaz): 18,23 TL

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