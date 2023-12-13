Marmara Denizi’nde alarm. Kabus her an geri dönebilir

Kaynak: Haber Merkezi
Marmara Denizi’nde alarm. Kabus her an geri dönebilir
Meteorolojinin son paylaştığı verilere göre, Marmara Denizi son 50 yılda iki buçuk derece daha ısınma gösterdi. Marmara Denizi'ndeki bu ısınmanın, yüksek kirlilikle beraber müsilaja ve başta balıklar olmak üzere bazı türlerin yok olmasına sebep olabileceği aktarıldı.

Marmara Deniz'inde yılın ortasından beri verilen alarm tekrarlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre 1970 yılında 15,3 santigrat olan Marmara Denizi'nde ortalama sıcaklığın, 50 yılda 2,5 derece arttığını gösteriyor. Bilim insanlarına göre bu ısınmanın ağır sonuçları olabilir.

NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Marmara Denizi'ndeki sıcaklık artışını NTV'ye yorumladı.

marmara-denizi444.jpg

“BAZI BALIKLARIN NESLİ TÜKENEBİLİR”

Prof. Dr. Hakan Tecer yaptığı açıklamada, sıcaklık artışının devam etmesi halinde hassas canlı türlerinin nesillerinin tükeneceğini belirterek,

Yükselen sıcaklığın çözülmüş oksijen miktarını düşürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Hakan Tecer, "Çözülmüş oksijenin azalması demek orada oksijene ihtiyaç duyan hassas canlılar için yaşam ortamlarının riske girmesi demek. Oksijene duyarlı lezzetli balıkların türleri ve popülasyonları azalacak anlamına gelir" diyerek bir başka tehlikeye dikkat çekti.

"BURAYA ÇOK CİDDİ ANLAMDA DEŞARJLAR OLUYOR"

Bölgede 25 milyon insanın yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Tecer, "Buraya çok ciddi anlamda deşarjlar oluyor. Hem atık su deşarjları, hem de bölgedeki sanayiden kaynaklanan soğutma suyu deşarjları söz konusu" ifadelerini kullanırken, uzun vadede derin deşarjlardan vazgeçilmesi gerekebileceğini söylüyor.

İlgili Haberler
Meteoroloji yarın için yeni uyarı: Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor
Meteoroloji yarın için yeni uyarı: Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor
Marmara Denizi'nde peş peşe artçı depremler!
Marmara Denizi'nde fırtına: Dalgalar 2 3 metreye ulaştı
Marmara Denizi'nde fırtına: Dalgalar 2 3 metreye ulaştı
Marmara Denizi'ndeki 3 farklı renk felaket habercisi mi?
Marmara Denizi’nde korkutan analiz. Oksijen azalıyor sıcaklık artıyor
Gündüz gözüyle sintinesini Marmara Denizi'ne boşalttı. Allah belanızı versin
Son Haberler
İYİ Parti'de İbrahim Özkan krizi Gündem
İYİ Parti'de İbrahim Özkan krizi
Fenerbahçeli Umut Nayir'in acı günü Spor
Fenerbahçeli Umut Nayir'in acı günü
Çankırı'da suç makinesi yakalandı Gündem
Çankırı'da suç makinesi yakalandı
Kulüpler anlaştı. Chelsea’yi kara kara düşündürecek karar açıklandı Spor
Kulüpler anlaştı. Chelsea’yi kara kara düşündürecek karar açıklandı
İYİ Parti'de 'İbrahim Özkan' gerilimi sürüyor. 'Ekrem Bey'in kayığına binerek...' Gündem
İYİ Parti'de 'İbrahim Özkan' gerilimi sürüyor. 'Ekrem Bey'in kayığına binerek...'
İsrail'i roketlerle vurdular Dünya
İsrail'i roketlerle vurdular
Eski kocası ve sevgilisiyle aynı mekanda eğlendi: "Yıl olmuş 2024, aştık bunları" dedi tepki topladı Video
Eski kocası ve sevgilisiyle aynı mekanda eğlendi: "Yıl olmuş 2024, aştık bunları" dedi tepki topladı