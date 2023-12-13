Marmara Denizi’nde alarm. Kabus her an geri dönebilir

Marmara Deniz'inde yılın ortasından beri verilen alarm tekrarlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre 1970 yılında 15,3 santigrat olan Marmara Denizi'nde ortalama sıcaklığın, 50 yılda 2,5 derece arttığını gösteriyor. Bilim insanlarına göre bu ısınmanın ağır sonuçları olabilir.

NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Marmara Denizi'ndeki sıcaklık artışını NTV'ye yorumladı.

“BAZI BALIKLARIN NESLİ TÜKENEBİLİR”

Prof. Dr. Hakan Tecer yaptığı açıklamada, sıcaklık artışının devam etmesi halinde hassas canlı türlerinin nesillerinin tükeneceğini belirterek,

Yükselen sıcaklığın çözülmüş oksijen miktarını düşürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Hakan Tecer, "Çözülmüş oksijenin azalması demek orada oksijene ihtiyaç duyan hassas canlılar için yaşam ortamlarının riske girmesi demek. Oksijene duyarlı lezzetli balıkların türleri ve popülasyonları azalacak anlamına gelir" diyerek bir başka tehlikeye dikkat çekti.

"BURAYA ÇOK CİDDİ ANLAMDA DEŞARJLAR OLUYOR"

Bölgede 25 milyon insanın yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Tecer, "Buraya çok ciddi anlamda deşarjlar oluyor. Hem atık su deşarjları, hem de bölgedeki sanayiden kaynaklanan soğutma suyu deşarjları söz konusu" ifadelerini kullanırken, uzun vadede derin deşarjlardan vazgeçilmesi gerekebileceğini söylüyor.