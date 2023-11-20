Marmara Denizi'ndeki 3 farklı renk felaket habercisi mi?

Marmara Denizi'nin şiddetli yağış sonrası 3 farklı renge bölünmesi görenleri endişelendirdi. Bu renk değişimi felaketin habercisi mi? Bilim danışmanı o soruyu yanıtladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Marmara Denizi'ndeki 3 farklı renk felaket habercisi mi?

Cnnturk.com'un haberine göre; Marmara Bölgesi, hafta sonu kuvvetli fırtına ve sağanak yağış etkisi altına girdi.

Şiddetli yağış sonrası Marmara Denizi'nin 3 farklı renge ayrıldığı gözlemlendi. Peki bu felaketin habercisi mi? Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, Marmara'daki renk değişimlerine dair bilgi verdi.

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"ŞEHRİN KİRLİLİĞİ NEDEN OLMUŞ OLABİLİR"

Kesici, "Sahil tarafına yakın bölgedeki renk oluşumu yağışlardan kaynaklı olabilir. Şehrin kirliliği, tarım alanlarından geçen çamurlu su denize doğrudan ulaştığında böyle bir görüntüye neden olabilir. Marmara Denizi’nde orta bölümdeki koyu renkli alana gelirsek benim tahminim denizdeki akıntı ışık kırılması ile birleştiğinde bu görüntü oluştu. Hem sağında hem solunda farklı renkte deniz görüntüsü oluşunca buradaki koyu görünüm daha net olarak kendisini gösteriyor" dedi.

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AZOT, FOSFAT TURKUAZ RENGİNE NEDEN OLUYOR

Dr. Erol Kesici, "Turkuaz renkli görüntü ise deniz besi elementlerinin artması soncu meydana geliyor. Özellikle azot, fosfat gibi atık maddelerin aşırı şekilde çoğalması sonucu denizde turkuaz görünümü oluşabiliyor. Denizdeki turkuaz görüntü birkaç gün ya da bir iki hafta içerisinde genellikle kaybolur." dedi.

"SEFERBERLİK BAŞLATILMALI"

Dr. Erol Kesici, Marmara Denizi'ndeki kirliliğe dikkat çekti. Marmara'nın dibindeki çamur artışının deniz yaşamını bitirecek kadar tehlikeli olduğuna işaret eden Kesici, "Çamur tehlikesi geçmezse canlı ölümleri artacak. Alg çoğalmaları artmış olabilir. Denizin bu zamanda bu rengi almaması lazım. Herkesin sorumluluğu var. Marmara Denizi için seferberlik başlatılmalı ve bu sürdürülebilir bir şekilde yapılmalı” ifadelerini kullandı.

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