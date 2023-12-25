Marmara Üniversitesi öğrencileri şehitler için yürüyüş düzenledi

Kaynak: AA
Marmara Üniversitesi öğrencileri şehitler için yürüyüş düzenledi
Marmara Üniversitesi öğrencileri, Irak'ın kuzeyinde şehit olan 12 askerimiz için yürüyüş düzenledi.

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmalarda 12 kahraman askerimiz şehit oldu.

Yurdun birçok noktasına şehitlerimiz için toplanan vatandaşlar teröre lanet sloganları attı.

Marmara Üniversitesi öğrencileri de şehitlerimiz için bir araya geldi.

Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi yemekhanesinde toplanan çok sayıda öğrenci, ellerinde Türk bayrakları ve şehit askerlerin fotoğraflarını taşıyarak terörü lanetleyen yürüyüş düzenledi.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan atan öğrenciler, saygı duruşunda bulundu.

Dua okuduktan sonra Göztepe yerleşkesinin girişine gelen öğrenciler, burada İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra dağıldı.

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