Marmara'da batan geminin içinden görüntüler ortaya çıktı. Dalgıçlar ilk kez görüntüledi

Kaynak: DHA
Marmara'da batan geminin içinden görüntüler ortaya çıktı. Dalgıçlar ilk kez görüntüledi
Marmara Denizi açıklarında batan “BATUHAN A” isimli yük gemisinin içi ilk kez görüntülendi. Dalgıçların çektiği görüntülerde gemi enkazındaki çalışmalar yer aldı.

Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında İmralı Adası’nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmalarının 4’üncü gününde dün aşçı Zeynep Kılınç’ın (33) cenazesinin bulunduğu kaptan köşkünün altında olduğu değerlendirilen 1 mürettebatın daha cansız bedenine ulaşmak için TCG AKIN’dan dalış yapıldı.

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Gemide bulunan dalgıçlar tarafından dipte yapılan arama faaliyetlerine ilişkin görüntüler de ilk kez yayınlandı.

Geminin kaptan köşkünün yer aldığı görüntülerde dalgıçların gemi enkazında ilerleyerek, tespit yapmaya çalışması yer aldı.

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51 metre derinlikteki gemide tespit edilen ve 1’inin Zeynep Kılınç olduğu belirlenen 2 mürettebatın yerinin ise özel cihazlarla belirlendiği öğrenildi.

Deniz polislerinin kullandığı ‘Yandan taramalı-SONAR’ cihazı ile su altında ses dalgalarıyla 2 boyutlu görüntü alındıktan sonra, tespit edilen bölgeye ‘ROV-İnsansız Su Altı Görüntüleme Robotu’ indirilerek akustik ses dalgalarıyla görüntüleme yapılıyor. Dalgıçlar da bu cihazlarla tespit edilen bölgeye dalış gerçekleştiriyor.

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