Türkiye Tayland'ı salladı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız; Milletler Ligi'nde grup aşamasını 6. sırada tamamlamıştı.

Son oynadığı Brezilya maçını 3-0 kaybedip, dünyanın zirvesinden inen Ay-Yıldızlı ekibimiz, Tayland’ın ev sahipliğinde 20-23 Haziran 2024 tarihlerinde Bangkok’ta düzenlenecek FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri’nde mücadele edecek.

Zorlu turnuva için Tayland'a inen Altın Kızlar'a harika bir karşılama organizasyonu düzenlendi. Havalimanında yöresel kıyafetlerle karşılanan Filenin Sultanları'na yoğun ilgi vardı.

Buradan konaklayacağı otele hareket eden A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde grup aşamasını üçüncü sırada tamamlayan Polonya karşılaşacak.

21 Haziran Cuma günü oynanacak mücadele saat 16.30’da başlayacak.

Milletler Ligindeki diğer çeyrek final eşleşmeleri şöyle;

Brezilya-Tayland

Çin-Japonya

İtalya- ABD