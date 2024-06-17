Türkiye Tayland'ı salladı

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Tayland'ı salladı

Milletler Ligi Final aşaması için Tayland'a giden A Milli Kadın Voleybol Takımı yoğun ilgi gördü.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız; Milletler Ligi'nde grup aşamasını 6. sırada tamamlamıştı.

Son oynadığı Brezilya maçını 3-0 kaybedip, dünyanın zirvesinden inen Ay-Yıldızlı ekibimiz, Tayland’ın ev sahipliğinde 20-23 Haziran 2024 tarihlerinde Bangkok’ta düzenlenecek FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri’nde mücadele edecek.

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Zorlu turnuva için Tayland'a inen Altın Kızlar'a harika bir karşılama organizasyonu düzenlendi. Havalimanında yöresel kıyafetlerle karşılanan Filenin Sultanları'na yoğun ilgi vardı.

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Buradan konaklayacağı otele hareket eden A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde grup aşamasını üçüncü sırada tamamlayan Polonya karşılaşacak.

21 Haziran Cuma günü oynanacak mücadele saat 16.30’da başlayacak.

Milletler Ligindeki diğer çeyrek final eşleşmeleri şöyle;

Brezilya-Tayland
Çin-Japonya
İtalya- ABD

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