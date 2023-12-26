Marmaris’te 7 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Muğla Marmaris’te İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından göçmenlere yönelik çalışma ve tedbirler devam ediyor. Verilen bilgilere göre, Datça yolunun birinci kilometresinde, yasadışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 7 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Göçmenler sınırdışı edilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi’ne götürüldü. Organizatör ise önce mahkemeye sevk edildi, mahkemenin talebiyle de tutuklandı ve cezaevine gönderildi.