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Marmaris'te denizin rengi korku saçıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün geceden beri etkili olan sağanak yağış sonrası çamurlu sular denizin rengini kahverengiye dönüştürdü. Denize bakıp rengini görenler "Ne oluyor" diyerek korkuya kapıldı. 

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 15:52
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Marmaris'te denizin rengi korku saçıyor

Marmaris'te denizin rengi korku saçıyor
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İHA'nın haberine göre, Meteoroloji’nin kuvvetli yağış uyarısının ardından Marmaris’te son 24 saatte metrekareye 109 kilogram yağış düştü. 

İlçe merkezinde alınan önlemler sayesinde ciddi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, belediye ekipleri gece boyunca caddelerde ve yollarda yağmurdan olumsuz etkilenen noktalara müdahale etti.

Marmaris yangınlarından etkilenen bölgelerde görülen sağanak yağış sonrası akan çamurlu sular, derelerden denize aktı. 

Öğlen saatlerinde kadar devan eden yağışın ardından akan çamurlu sular denizin rengini ise kahverengiye dönüştürdü. Denize bakıp rengini görenler "Ne oluyor" diyerek korkuya kapıldı. 

Belediye ekipleri sahilde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Marmaris’te yağışlı havanın önümüzdeki birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.

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