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Dünyaca ünlü şarkıcıdan aldatma açıklaması

Maroon 5 grubunun solisti Adam Levine'in, Victoria's Secret modeli eşi Behati Prinsloo'yu aldattığına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Ardı ardına yapılan haberlerin ardından Adam Levine'den açıklama geldi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 18:33
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Maroon 5 grubunun solisti Adam Levine'den aldatma açıklaması geldi

Dünyaca ünlü şarkıcıdan aldatma açıklaması
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Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Eşiyle üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan şarkıcı, iddialara cevap verdi.

YAZIŞMALARI İFŞA ETMİŞTİ

Levine'in eşini aldattığı iddia edilen Sumner Stroh adındaki model, yayınladığı TikTok videosunda şarkıcının kendisine Instagram'dan mesaj attığını ve gizli bir ilişkileri olduğunu ileri sürdü. Şarkıcının, modele attığı mesajlarda "Ciddi bir sorum var. Bir bebeğimiz olacak. Eğer erkek olursa ona Sumner adını vermek istiyorum. Senin için problem olur mu?" dediği görülüyor.

 

LEVINE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile açıklamada yapan Levine "Hakkımda pek çok şey söyleniyor ve duruma açıklık getirmek istiyorum. Eşim dışında bir kadınla flört eder gibi bir tavırda konuşmam doğru değildi.

Ancak bir ilişkimiz olmadı ama hayatımın o döneminde çizgiyi aştığımın farkındayım. Bazı durumlarda uygunsuz hale geldi; Bunu ele aldım ve ailemle birlikte bunu düzeltmek için adımlar attım.

Benim için gerçekten önemli olan tek şeyi riske atacak kadar saf ve aptal olmak, yapabileceğim en büyük hataydı.

Bir daha asla yapmayacağım. Tüm sorumluluğu alıyorum. Üstesinden geleceğiz. Ve birlikte üstesinden geleceğiz." Çift yakın zamanda üçüncü kez anne baba olacaklarını paylaşmıştı.

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