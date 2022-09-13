13 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Merve Şarapçıoğlu eski eşi Berk Oktay'ı suçladı: Beni Yıldız’la aldattı! 

Merve Şarapçıoğlu eski eşi Berk Oktay'ı suçladı: Beni Yıldız’la aldattı! 

Geçen hafta meslektaşı Yıldız Berk Oktay ile dünya evine giren Berk Oktay’a eski eşi Merve Şarapçıoğlu’ndan şok suçlama geldi. “Söylemezsem Olmaz” programına telefonla bağlanan Şarapçıoğlu, Berk Oktay’ın evli olduğu dönem kendisini Yıldız Çağrı Atiksoy ile aldattığını iddia etti. 

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 10:40
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 10:45
Takip Et

Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan şok suçlama geldi: Beni Yıldız Çağrı Atiksoy'la aldattı

Merve Şarapçıoğlu eski eşi Berk Oktay'ı suçladı: Beni Yıldız’la aldattı! 
+
Aa
-

Ünlü oyuncu Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz hafta sonu evlenmişti. Düğün sonrası Oktay’ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı magazin programına konuştu. Şarapçıoğlu, oyuncunun evli olduğu dönem kendisini Yıldız Çağrı Atiksoy’la aldattığını iddia ederek şunları söyledi: 

“Berk’ten şiddet gördüm, aldatıldım. Bu arada evliyken Berk, ‘Savaşçı’ dizisinde şimdiki eşi ile birlikteydi. Ben bu olayı fark edince boşanmak istedim.”

Oyuncu Berk Oktay’ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanan Şarapçıoğlu, beraatına karar verildiğini de açıkladı:

“Duruşma günü ile düğünleri aynı zamana denk gelmese konuşmazdım. İlahi adalet. Berk adını bir daha duymak istemiyorum.”

Merve Şarapçıoğlu ve Berk Oktay 2016 yılında evlenmiş çift daha sonra mahkemelik olmuştu. Çekişmeli geçen sürecin ardından ikili yollarını ayırmıştı.

Berk Oktay geçtiğimiz günlerde hayatını oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile birleştirdi. 
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
1
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
2
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
3
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
4
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
5
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
﻿AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı
6
﻿AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı
﻿Antalya'da 3.3 büyüklüğünde deprem
7
﻿Antalya'da 3.3 büyüklüğünde deprem
﻿Uzmanı tek tek uyarıları sıraladı. Havuzlardan yayılan enfeksiyonlara dikkat
﻿Uzmanı tek tek uyarıları sıraladı. Havuzlardan yayılan enfeksiyonlara dikkat
﻿Uzmanı tek tek uyarıları sıraladı. Havuzlardan yayılan enfeksiyonlara dikkat
﻿Maske tartışması cinayetinde ömür boyu hapis cezası
﻿Maske tartışması cinayetinde ömür boyu hapis cezası
﻿Maske tartışması cinayetinde ömür boyu hapis cezası
﻿Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
﻿Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
﻿Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
﻿Etiyopya'da barış adımları sonrası hava saldırısı iddiası
﻿Etiyopya'da barış adımları sonrası hava saldırısı iddiası
﻿Etiyopya'da barış adımları sonrası hava saldırısı iddiası
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.