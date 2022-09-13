Merve Şarapçıoğlu eski eşi Berk Oktay'ı suçladı: Beni Yıldız’la aldattı! 

Ünlü oyuncu Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz hafta sonu evlenmişti. Düğün sonrası Oktay’ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı magazin programına konuştu. Şarapçıoğlu, oyuncunun evli olduğu dönem kendisini Yıldız Çağrı Atiksoy’la aldattığını iddia ederek şunları söyledi:

“Berk’ten şiddet gördüm, aldatıldım. Bu arada evliyken Berk, ‘Savaşçı’ dizisinde şimdiki eşi ile birlikteydi. Ben bu olayı fark edince boşanmak istedim.”

Oyuncu Berk Oktay’ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanan Şarapçıoğlu, beraatına karar verildiğini de açıkladı:

“Duruşma günü ile düğünleri aynı zamana denk gelmese konuşmazdım. İlahi adalet. Berk adını bir daha duymak istemiyorum.”

Merve Şarapçıoğlu ve Berk Oktay 2016 yılında evlenmiş çift daha sonra mahkemelik olmuştu. Çekişmeli geçen sürecin ardından ikili yollarını ayırmıştı.

Berk Oktay geçtiğimiz günlerde hayatını oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile birleştirdi.

