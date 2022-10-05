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Mars helikopterinin ayağına yeni bir uzay enkazı takıldı

NASA'nın Mars'taki helikopteri Ingenuity'nin ayağına yeni bir uzay enkazı takıldı. Enkaz kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 17:34
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Mars helikopterine uzay enkazı takıldı

Mars helikopterinin ayağına yeni bir uzay enkazı takıldı
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NASA'nın Mars'taki helikopteri Ingenuity'nin alt kısmına (ayağına) yeni bir uzay enkazı takıldı. 24 Eylül'deki 33. uçuşunda kameraya yansıdı.

IndependentTürkçe'de yer alan habere göre; Görüntülerde, havalanan helikopterin ayaklarından birinde kalıntının sarkması dikkat çekti. Helikopter hareket ettikten bir süre sonra sağ üst taraftaki enkaz düştü.

Ingenuity ekibi, plastiğe benzeyen nesnenin ne olduğunu ve nereden geldiğini belirlemek için çalışmalar başlattı.

Daha önceden de uzay aracına benzer kalıntılar takılmıştı. Örneğin Perseverance keşif aracında temmuzda, "spagetti"ye benzer bir cisim takılmış bu da bilim insanlarını bir süre meşgul etmişti. Bazı bilim insanları bu görüntünün bir ipe benzediğini ifade etmişti.

Bahsi edilen helikopterin (Ingenuity) sadece 5 kez uçması planlanıyordu ama ömrü düşünüldüğünden çok daha uzun oldu. Hava aracı toplamda 33 kez Mars göğünde yükseldi.

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