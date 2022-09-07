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Canlı yayında felç geçirdi. Önünde yazan kağıtları okuyamadı. O anlar ekrana böyle yansıdı

ABD’de canlı yayın esnasında KJRH televizyonunda çalışan bir haber spikerine, yayın esnasında inme indi. Sunucu önünde yazılı olan haber metnini okuyamadı. ''Üzgünüm, bu sabah bana bir şeyler oluyor'' diyerek yayını sonlandırmak zorunda kaldı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 12:25
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 12:26
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ABD'de haber spikeri Julie Chin canlı yayında felç geçirdi

Canlı yayında felç geçirdi. Önünde yazan kağıtları okuyamadı. O anlar ekrana böyle yansıdı
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Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde bir televizyon kanalında görev yapan haber spikeri Julie Chin, NASA'nın "Artemis" programının ilk Ay seferiyle ilgili bir haberi okurken bir anda sözlerini tekrarlamaya başladığı ekranlara yansıdı. Spiker Chin, ne olduğunu anlayamadı ama bir sıkıntı olduğunu seyirciye açıklamaya çalıştı.

“BU SABAH BANA BİR ŞEYLER OLUYOR”

Spiker sözlerini tekrarlama durumuyla mücadele ederken bir süre sonra pes etti. Chin izleyicilerden özür dileyerek ''Üzgünüm, bu sabah bana bir şeyler oluyor'' diyerek durumunu canlı yayından çıktı. Hava durumu yayınına geçen kanal bu olaydan sonra meteorolog Annie Brown'a geçiş yaptı.

SPİKERE İNME İNDİĞİ ANLAŞILDI

Spiker kadının iş arkadaşları 911’i arayarak ambulans çağırdı. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından doktorlar, genç kadına canlı yayında inme indiğini açıkladı. Chin'in yaşadığı şeyin felç başlangıcı olduğu ifade edildi.

SOSYAL MEDYADAN DURUMUNU AÇIKLADI

Julie Chin, hastaneden çıktıktan sonra yaşadıklarını Facebook hesabından paylaştı. Chin, “Geçtiğimiz birkaç gün hala biraz gizemli, ancak doktorlarım cumartesi sabahı canlı yayında felç başlangıcı yaşadığıma inanıyor. Bazılarınız buna ilk elden tanık oldu ve bunun için çok üzgünüm.” dedi.

''BAŞIMIN BELADA OLDUĞUNU ANLADIM''

O güne çok enerjik ve mutlu başladığını söyleyen Chin, her şeyin haber yayını sırasında gerçekleştiğini şu ifadelerle belirtti:

'İlk olarak, bir gözümde kısmi görüş kaybı yaşadım. Daha sonra elim ve kolum uyuştu. O zaman, teleprompter’da tam önümde yazılı olan kelimeleri ağzımdan çıkaramayınca başımın büyük belada olduğunu anladım.

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