Mars'ta ilk kez tespit edildi: Depremlerle öncesi ipucu verebilir

Mars’ta gerçekleşen depremler ve gezegene düşen meteorların oluşturduğu sismik dalgalar, InSight tarafından saptandı.

Proceedings National Academy of Science dergisinde yayımlanan çalışmada, sismik dalgaların Mars’ın çekirdeği boyunca gerçekleşen yolculuğunu ve etkilerini analiz etti.

Kızıl gezegenin çekirdeğinin yoğunluğunu ve kimyasal bileşenlerini tahmin etmeye izin verdiği kaydedildi.

Sismik izolatörün incelemelerinde, kızıl gezegenin çekirdeğinin oksijen ve sülfür gibi hafif elementlerin yanı sıra az miktarda hidrojen ve karbon içerdiği belirlendi.

"DÜNYA'NIN ÇEKİRDEĞİNİN KEŞFEDİLMESİNDEN SADECE 100 YIL SONRA"

Maryland Üniversitesi Jeoloji Bölümünden Doç. Dr. Vedran Lekic, "1906'da bilim adamları depremlerden kaynaklanan sismik dalgaların dünyanın içindeki yolcuğunu gözlemleyerek ilk defa dünyanın çekirdeğini keşfetti.

Şimdi, 100 yıldan biraz daha fazla süre sonra, bu bilgimizi InsSgiht sayesinde Mars'taki sismik verileri analiz etmek için uyguladık. Sonunda Mars'ın çekirdeğinde ne olduğunu, dünyaya benzerliğinin ne olduğunu ve onu dünyadan ayıran şeyin ne olduğunu keşfettik" dedi.

Dr. Schmerr de dünyanın sıvı dış çekirdeğe ve katı bir iç çekirdeğe sahip olduğunu ama Mars'ın çekirdeğinin ise komple sıvıdan oluştuğunu dile getirdi.

Mars'ın çekirdeğinin ayrıca, bilim insanlarının inandığından daha az yoğunluğa sahip daha küçük bir çekirdek olduğunu belirten Schmerr, "Bir gezegenin çekirdeğinin yapısının o gezegenin nasıl oluştuğunu, zamanla neye evrildiğini bilmeye nasıl hizmet ettiğini bu mantıkla düşünebilirsiniz" dedi.