Fatih Altaylı mum gibi eriyen emekli maaşını zeytinyağı fiyatlarıyla açıkladı

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Fatih Altaylı mum gibi eriyen emekli maaşını zeytinyağı fiyatlarıyla açıkladı
Gazeteci Fatih Altaylı, Tarım Kooperatif marketlerindeki zeytinyağı fiyatlar ile emeklinin alım gücünü anlattı. Altaylı, düşen alım gücünü açıkladı.

Gazeteci Fatih Altaylı, düşen alım gücünü zeytinyağı fiyatları üzerinden örnek vererek açıkladı.

Altaylı, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tarım Kredi Kooperatif Satış mağazalarında çekildiği fotoğrafın arkasında yer alan zeytinyağı fiyatıyla, günümüzü karşılaştırdı.

Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"2019 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çok sevdiği ve herkese en ucuz marketler diye tavsiye ettiği Tarım Kredi Kooperatif Satış mağazalarından bir tanesinde bir fotoğrafı çekilmiş. Fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında 5 litrelik zeytinyağları var. Zeytinyağının o zamanki fiyatı 99 lira. Geçen Ağustos ayında, yani bundan 5 ay önce aynı 5 litrelik zeytinyağının fiyatı 855 lira.
Yine, Tarım Kredi Kooperatifi marketinde zeytinyağının 2 gün önce fotoğrafını çekmişler. Aynı zeytinyağı 1888 lira. Dört ayda yüzde 100 artmış, 5 senede yüzde 2000 artmış. Bu korkunç..."

55.jpg"EMEKLİ AYLIĞI 5 KART ARTMIŞ. ZEYTİNYAĞI FİYATLARI 20 KAT ARTMIŞ"

Bu durumu emekli maaşı ile karşılaştırdığını ifade eden Altaylı, "2019 Eylül ayındaki emekli maaşı 1983 lira, bugün ise 10.000 lira. Emekli aylığı 5 kart artmış. Zeytinyağı fiyatları 20 kat artmış. o gün emekli maaşıyla 200 litre zeytinyağı alınırken, bugün 25 litre alabiliyor." dedi.

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