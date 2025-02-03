Martta faiz inecek mi?

Merkez Banaksı Aralık ve ocak ayında 250 baz puanlık bir faiz indirimi yaptı.

İktidar sıkışan piyasayı açmak amacıyla Merkez Bankası üzerinde faiz indir baskısını arttırıyor.

Merkez Bankası tabii ki faizi indirmek için önce enflasyonun düşmesini istiyor.

Gelelim en önemli soruya: Enflasyon düşecek mi?

Şu ana kadar düşen bir enflasyon yok. Ortaya bir beklenti enflasyonu atıp, gariban insanların boğazından kesmeye başladılar.

Asgari ücrete beklenen enflasyona göre yüzde 30 zam yaptılar. Ancak şirketlere bakıyorsunuz yüzde 25’in üzerinde zam yok.

Devasa bankalar personeline yüzde 20-25 zam veriyor. Geçen yıl yüzde 50 enflasyon insanların alım gücünü öyle düşürdü ki, üstüne bir de fark alması gerekirken tam tersi düşük zam ile daha da fakirleştirildi.

Tüm bunlara rağmen enflasyon düşecek mi sorusuna gelince, elbette düşmeyecek. Bugün TUİK ocak ayı enflasyon verisini açıklayacak. Göreceksiniz ki yüzde 4’ün üzerinde bir enflasyon gelecek. Şubat ayında da yüksek enflasyon gelecek. Mart ayında ne olacak derseniz 60 gün Türkiye için çok uzun bir süre bunu kimse öngöremez.

Ancak ocak ayı enflasyonunun yüzde 4’ün üzerinde gelmesi Merkez Bankası’nın işini çok zorlaştıracaktır.

Yani Merkez Bankası yükselen enflasyona rağmen faizleri düşürmesi yeni bir nas döneminin başlangıcı anlamına gelir.

Türkiye yeni bir nas programını kaldırabilir mi?

Bana göre kaldıramaz! Çünkü 1 yıl süren o lale devrinin bedelini Türkiye çok ağır ödedi ve halen de ödemeye devam ediyor.

Merkez Bankası’nın başında çok idealist bir ekip var.

İsimlerini dahası ellerini bu taşın altına koydular.

Umarım bu ekip çocuklarına başarısız bir baba mirası bırakmak istemezler. Çünkü onlarda biliyor ki, nas döneminin kahramanlarını (?) Türkiye asla ama asla unutmayacak ve hep vicdanlara yargılayacak.