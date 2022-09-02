Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün fotoğrafları ortaya çıktı. Masal gibi düğün 3 gün 3 gece sürdü

Şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck'in görkemli düğününe ait fotoğraflar yayınlandı.
17 yıl sonra tekrar bir araya gelen çiftin düğününe dair fotoğraflar Lopez'in OnTheJLo.com adlı kişisel web sitesinde paylaşıldı.
Fotoğrafçı John Russo'nun çektiği fotoğraflar, hem çiftin en özel anlarını hem de düğüne dair tüm detayları gözler önüne serdi.
Çiftin düğünü, ABD'nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık bir malikanede gösterişli bir törenle gerçekleşti.
Lopez, fotoğrafları paylaşırken 'Bizim için bu mükemmel zamanlamaydı' dedi.
Latin şarkıcı sözlerine 'Daha mutlu olamazdık. Herkesin bu mutluluğu tatmasını dilerim' diyerek devam etti.
Lopez, düğünde Ralph Lauren imzalı bir gelinlik tercih etmişti.
Çiftin düğün arabası
Düğünde kullanılan masa dekorları da paylaşılan fotoğraflar arasında yer aldı.
İşte Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin düğününden detaylar...