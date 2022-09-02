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Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün fotoğrafları ortaya çıktı. Masal gibi düğün 3 gün 3 gece sürdü

ABD’nin Las Vegas kentindeki bir kilisede 16 Temmuz’da evlenen ABD’li oyuncu Ben Affleck ve oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez’in 3 gün süren düğününden fotoğraflar ortaya çıktı.

Galeri Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 11:33
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 11:35
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Şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck'in görkemli düğününe ait fotoğraflar yayınlandı.

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17 yıl sonra tekrar bir araya gelen çiftin düğününe dair fotoğraflar Lopez'in OnTheJLo.com adlı kişisel web sitesinde paylaşıldı.

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Fotoğrafçı John Russo'nun çektiği fotoğraflar, hem çiftin en özel anlarını hem de düğüne dair tüm detayları gözler önüne serdi.

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Çiftin düğünü, ABD'nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık bir malikanede gösterişli bir törenle gerçekleşti.

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Lopez, fotoğrafları paylaşırken 'Bizim için bu mükemmel zamanlamaydı' dedi.

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Latin şarkıcı sözlerine 'Daha mutlu olamazdık. Herkesin bu mutluluğu tatmasını dilerim' diyerek devam etti.

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Lopez, düğünde Ralph Lauren imzalı bir gelinlik tercih etmişti.

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Çiftin düğün arabası

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Düğünde kullanılan masa dekorları da paylaşılan fotoğraflar arasında yer aldı.

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İşte Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin düğününden detaylar...

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