Jennifer Lopez modellik yeteneğini sergiledi

Jennifer Lopez dünyaca ünlü İtalyan iç çamaşırı markasının tanıtım elçisi oldu. Çok yönlü bir sanatçı olduğu bilinen Lopez, bu kez modellik yeteneğini sergiledi.

53 yaşındaki Latin kökenli Amerikalı yıldız, ünlü markanın ilkbahar kampanyasında modellik yaptı

Chris Colls'un çektiği tanıtım fotoğrafları için Lopez, turkuaz, pembe, kırmızı ve turuncu renklerde iç çamaşırlarıyla poz verdi.

Jennifer Lopez'in karizmatik kişiliği ile fit görünümünü ve markanın cesur tasarımlarını birleştiren tanıtım fotoğrafları büyük beğeni kazandı.