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Ünlü oyuncunun evi çöp yığınına dönmüş! Kurtçukların içinde oyun oynarken bulmuşlar

Oyuncu Ben Affleck, geçtiğimiz gün katıldığı bir programda ünlü olmadan önce beraber yaşadığı yakın arkadaşı Matt Damon hakkında konuştu.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 13:36
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Ünlü oyuncunun evi çöp ev olmuş! Kurtçukların içinde oyun oynarken bulmuşlar

Ünlü oyuncunun evi çöp yığınına dönmüş! Kurtçukların içinde oyun oynarken bulmuşlar
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'The Late Late Show with James Corden'a katılan oyuncu ve yönetmen Ben Affleck, uzun zamandır en iyi arkadaşı olan meslektaşı Matt Damon'ı kariyerlerinin ilk günlerinde birlikte yaşadıkları dönemde 'pis bir ev arkadaşı' olduğu için eleştirdi.

Affleck'in anlattıklarına göre, ikisi de daha ünlü olmadan önce Damon ile birlikte yaşıyorlardı. Hatta onlara, Affleck'in kardeşi Casey de eşlik ediyordu.

'GREV' YAPTILAR! 

Matt'in evde hiç temizlik yapmadığını dile getiren Ben, buna karşılık olarak kardeşi Casey ile birlikte iki haftalık bir 'grev' yaptığını ve bu süre boyunca kendilerinin de evi temizlemediğini söyledi.

Ancak ünlü isim, bu planlarının geri teptiğini; çünkü Matt Damon'ın bu süre içerisinde yaşadıkları daireyi düzene sokmak için hiçbir şey yapmadığını paylaştı.

ÇÖP YIĞINININ İÇİNDE BULDULAR 

Aktör, bir gün kardeşiyle eve geldiklerinde arkadaşını eski bir pizza kutusu, artık yemekler ve hatta kurtçuklarla dolu bir çöp yığınının içinde video oyunu oynarken bulduklarını anlattı.

Affleck, Damon'ın içinde yaşadığı pislikten haberi bile olmadığını ve onlara; "Hey, nasılsınız beyler?" diye sorduğunu da dile getirdi.

YİNE KENDİLERİ TEMİZLEDİ

"Bunu görünce, 'Tamam, boyun eğiyoruz. Seni yenemeyiz' diyerek; evi kardeşimle beraber temizlemek zorunda kaldık" diyen Ben, meslektaşının etrafındaki pisliği gerçekten algılamadığına inandığını; çünkü Matt'in 'istemediği şeyleri zihninde engelleme' konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunu açıkladı.

"CENNETTE SENİN İÇİN BİR YER VAR" 

Damon'ın 'güzel ve zeki' bir adam olduğunu, ancak kimseye onunla birlikte yaşamasını önermeyeceğini söyleyen ünlü isim; eski ev arkadaşının 2005 yılında dünyaevine girdiği eşi Luciana Barroso'dan bahsederek şu ifadeleri kullandı: Tanrı, karısı Lucy'yi korusun. Cennette senin için bir yer var Lucy.

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