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Jennifer Lopez 'Hayalimdeki Düğün'ün setinde ölümden döndü

Geçtiğimiz aylarda Ben Affleck ile nikah masasına oturan Jennifer Lopez, en son rol aldığı film 'Hayalimdeki Düğün'ün çekimi sırasında ölümden döndüğünü anlattı. Lopez, "Son anda kurtulduk ve kazayı hasarsız atlattık" dedi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 11:51
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Jennifer Lopez 'Hayalimdeki Düğün'ün setinde ölümden döndüğünü anlattı

Jennifer Lopez 'Hayalimdeki Düğün'ün setinde ölümden döndü
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Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, 'Hayalimdeki Düğün' (Shotgun Wedding) filminin setinde ölümden döndüğünü açıkladı. Lopez filmin gösterimi yaklaşırken oyuncu arkadaşlarıyla birlikte "Kim Kimdir" oyununa katıldı. Oyunculara, "Sete en çok kim geç kalır?" ve "Role en hızlı kim adapte olur?" gibi sorular soruldu.

"BU İŞTE EPEY İYİYİZ"

Ekiptekiler, "Tehlikeli sahneleri tek seferde çekme ihtimali en yüksek olan kim?" sorusunda Lopez ve Josh Duhamel'i işaret etti.

Jennifer Lopez, katıldığı programda, "Bu işte epey iyiyiz sanırım" diyerek, arkadaşlarına katıldı fakat hemen ardından ölüm tehlikesi atlattığı günü hatırladı.

"ARABAYLA BİRLİKTE BEN DE GİDİYORDUM"

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Jennifer Lopez, "Nerdeyse uçurumdan düştüğüm gün hariç! Filmin bir sahnesinde gelinliğim arabanın tekerleğine sıkışıyor ve onunla birlikte uçurumdan düşecek gibi oluyordum. O sahnede eteğim gerçekten arabanın tekerleğine sıkıştı ve kurtulamadım. Arabayla birlikte ben de gidiyordum. Josh'a baktım ve 'Lütfen gitmeme izin verme' diye yalvardım. Josh da panikle 'Tuttum seni, tuttum seni!' diyordu" ifadelerini kullandı.

"SON ANDA KURTULDUK"

Ben Affleck ile 20 yıl önce sonlandırdığı birlikteliğine bir şans daha verip, 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta nikah masasına oturan Lopez, rol arkadaşıyla birlikte son anda kurtulduklarını ve kazayı hasarsız atlattıklarını da ekledi.

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