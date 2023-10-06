MasterChef All Star’da mavi ve kırmızı takım ödül oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler yarışmacılardan Şanlıurfa’ya özgü yemekler yapmalarını isteyecek. Buna göre MasterChef’te kazanan büyük ödül için yarışmaya hak kazanacak. Peki, MasterChef All Star 110. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 110. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar ödül oyunu için Şanlıurfa’da karşı karşıya geliyor.

MasterChef’in bu akşam yayınlanacak yeni bölümde şefler yarışmacılardan Şanlıurfa’nın yöresel yemeklerini en doğru şekilde yapmalarını isteyecek ve dış çekimde yer alan konukların değerlendirilmesine sunulacak.

Şanlıurfa’da değerlendirilen yemekler daha sonra stüdyoda açıklanacak ve buna göre kazanan takım ödül oyununda mücadele verecek.

Ödül oyununu kazanan yarışmacı 100.000 TL’lik büyük ödülün sahibi olacak.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Barbaros, Kıvanç, Metin, Tahsin, Ayaz, Tolga, Esra, Alican, Barış, Eda.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Kerem, Hasan, Eren, Sergen, Azize, Dilara, Cemre, Batuhan, Tanya.