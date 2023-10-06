MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da bu akşam ödül oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar gittikleri Şanlıurfa’da yöresel tatlar hazırlamak için mücadele verecek. Peki, MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da mavi ve kırmızı takım ödül oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler yarışmacılardan Şanlıurfa’ya özgü yemekler yapmalarını isteyecek. Buna göre MasterChef’te kazanan büyük ödül için yarışmaya hak kazanacak. Peki, MasterChef All Star 110. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 110. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar ödül oyunu için Şanlıurfa’da karşı karşıya geliyor.

MasterChef’in bu akşam yayınlanacak yeni bölümde şefler yarışmacılardan Şanlıurfa’nın yöresel yemeklerini en doğru şekilde yapmalarını isteyecek ve dış çekimde yer alan konukların değerlendirilmesine sunulacak.

gfhgfh.jpg

Şanlıurfa’da değerlendirilen yemekler daha sonra stüdyoda açıklanacak ve buna göre kazanan takım ödül oyununda mücadele verecek.

Ödül oyununu kazanan yarışmacı 100.000 TL’lik büyük ödülün sahibi olacak.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Barbaros, Kıvanç, Metin, Tahsin, Ayaz, Tolga, Esra, Alican, Barış, Eda.

yrtrtr.jpg

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Kerem, Hasan, Eren, Sergen, Azize, Dilara, Cemre, Batuhan, Tanya.

grgfgf.jpg

Öne Çıkanlar
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Kış hastalıklarına karşı mucize bitkisel karışım ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Kış hastalıklarına karşı mucize bitkisel karışım ortaya çıktı
Borsa güne düşüşle başladı Ekonomi
Borsa güne düşüşle başladı
Sıcak para arayışındaki Türkiye Taliban ile ticaret yapacak. Meclis’te onaylandı Siyaset
Sıcak para arayışındaki Türkiye Taliban ile ticaret yapacak. Meclis’te onaylandı
Süper Lig'in heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Süper Lig'in heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Beşiktaş maçından sonra Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama Spor
Beşiktaş maçından sonra Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama
Plakalarını söktü seleye ayaklarıyla basıp gitti Gündem
Plakalarını söktü seleye ayaklarıyla basıp gitti
AYM vatandaşın aracını servet unsuru gördü. EK MTV'nin iptal edilmeme kararının gerekçesi açıklandı Ekonomi
AYM vatandaşın aracını servet unsuru gördü. EK MTV'nin iptal edilmeme kararının gerekçesi açıklandı