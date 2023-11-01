MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dokunulmazlık oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım Doğu Anadolu yemeklerini yaparak takım oyunu oynayacak. Peki, MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar takım oyunu oynayacak. Kırmızı ve mavi takım Doğu Anadolu yemeklerini en iyi şekilde yaparak dokunulmazlığı kazanmak için yarışacak. Peki, MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar takım oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler dokunulmazlık yarışında yarışmacılardan Doğu Anadolu yemeklerini yapmalarını isteyecek.

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MASTERCHEF ALL STAR’IN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın yeni dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler yarışmacılardan yeni takım oyunu için kırmızı ve mavi takımdan Doğu Anadolu’nun yöresel lezzetlerini yapmasını isteyecek ve buna göre en çok oyu alan takım dokunulmazlığın sahibi olacak.

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MASTERCHEF ALL STAR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın yeni takım oyununda karşı karşıya geldi. Bu düellonun kazananı mavi takım oldu.

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan bireysel dokunulmazlık için mascarpone ve jalapeno kullanarak yaratıcı tabaklar yapmalarını istedi.

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En iyi tabağı yaparak bireysel dokunulmazlığı alan MasterChef Dilara oldu.

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Dilara eleme adayı olarak Cemre’nin adını verdi ve eleme potasına MasterChef Cemre gitti.

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Takım oylamasında ise eleme potasına giden bir diğer isim MasterChef Alican oldu.

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