MasterChef Alican hastalığını açıkladı. Yarışmadan ayrılıyor mu?

MasterChef All Star'ın 136. bölüm fragmanında Alican Sabunsoy'un hastalığı gündeme geldi. Yarışmacının sözleri ardından "yarışmayı bırakacak mı?" soruları sorulmaya başlandı.

MasterChef Alican hastalığını açıkladı. Yarışmadan ayrılıyor mu?

Masterchef All Star’ın geçtiğimiz bölümlerinde rahatsızlanan Alican Sabunsoy, takım seçmeleri sırasında dinlenmeye çekilmiş ve Herediter anjioödem olduğunu söylemişti.

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MasterChef'in yeni bölüm fragmanında Alican, kendi rahatsızlığı hakkında detayları açıkladı.

"BEBEKLİKTEN BERİ VAR"

Alican, "Odaklanamıyorum, ne yapacağımı karıştırıyorum şaşırıyorum. Bebeklikten beri var. Atak anında vurulabileceğim iğneler vermeye başladılar bana. Ayda 8 tanne iğne veriyorlar. Ben çok fazla doktora gittim. Bana bırakmamı söylüyorlar mesleğimi. Çok stresli ve ataklar sürekli tekrarlıyor. Bir yaştan sonra da bırakamıyorsunuz" dedi.

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Alican'ın yarışma ile ilgili durumu hakkında açıklama yapılmadı.

HEREDİTER ANJİOÖDEM NEDİR?

Herediter anjioödem, ürtiker (kurdeşen) olmaksızın, asimetrik deri altı veya mukoza altı ödem yani şişlik ataklarıyla karakterize kalıtsal bir hastalıktır. Yüzde ve solunum yollarında şişme yanı sıra karın kramplarına neden olur. Özellikle eller, ayaklar baş, boyun, göz kapakları, dudaklar, dil ve genital organlarda görülür ve aynı zamanda sindirim sisteminde de meydana gelebilir.

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