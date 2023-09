MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takımlar belirlendi. Yayınlanacak yeni bölümde MasterChef All Star’da yarışmacılar dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım Cezayir mutfağını en doğru şekilde pişirmeye çalışacak. Peki, MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 79. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’da dün akşam haftanın takımları belirlendi. Buna göre şefler mavi takım kaptanlığı için yarışmacılardan saç tava yapmalarını istedi. En iyi saç tava yapan mavi takım kaptanı oldu.

MasterChef'te en iyi saç tavayı yapan isimler Dilara, Barbaros, Sefa, Hasan, Esra, Ayaz ve Batuhan oldu. Buna göre en iyi baklava yapan Sefa mavi takım kaptanı oldu.

MasterChef All Star’ın yeni haftasında kırmızı takım kaptanı ise Dilara seçildi.

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde şefler mavi ve kırmızı takımdan Cezayir mutfağı yemeklerinden yapmalarını isteyecek.

Dokunulmazlık oyununda en iyi Cezayir mutfağı yemeklerini yapan takım dokunulmazlık alacak.

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Sefa, Barbaros, Hasan, Ayaz, Esra, Suna, Kerem, Azize ve Alican.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Barış, Gamze, Batuhan, Tanya, Kıvanç, Tolga, Tahsin, Sergen, Dilara.