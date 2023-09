MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takımlar belirlendi. Yayınlanacak yeni bölümde MasterChef All Star’da yarışmacılar düello da karşı karşıya gelecek ve en iyi Adana dürümü yapmak için ter dökecek. Peki, MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 80. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’da haftanın takımları belirlendi. Takım oyununda Cezayir mutfağını en iyi yapmaya çalışan kırmızı takım haftanın ilk takım oyununu kazandı. Mavi takım ise dokunulmazlık oyununda ter döktü.

Mavi takımda dokunulmazlığı Hasan aldı ve potaya Ayaz’ı gönderdi. Eleme potasında adaylar belirlenirken potaya düşen Suna oldu.

MasterChef All Star'ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım düello yapacak. Şefler yarışmacılardan 'Adana Dürüm' düellosu yapmalarını isteyecek ve en iyi adana dürümleri yapan takım dokunulmazlığı alacak.

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Sefa, Barbaros, Hasan, Ayaz, Esra, Suna, Kerem, Azize ve Alican.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Barış, Gamze, Batuhan, Tanya, Kıvanç, Tolga, Tahsin, Sergen, Dilara.