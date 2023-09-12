MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da haftanın ilk takım oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar MasterChef’te dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek. Peki, MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da dün akşam kaptanlık oyunu oynandı ve buna göre kırmızı mavi takımlar belirlendi. Şefler dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takımdan Hint mutfağına özgü yemekler yapmalarını isteyecek. Peki, MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 86. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geliyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde yarışmacılar takım oyununda dokunulmazlığı alabilmek için mücadele verecek.

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Şefler yarışmacılarda Hint mutfağına özgü yemekler yapmalarını isteyecek. En iyi tabakları çıkaran yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlığını alacak.

MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan döner yapmalarını istedi. Tüm dönerleri tadan şefler kaptanlık için en iyilerini belirledi.

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MasterChef'te en iyi döneri yapan isimler Barış, Gamze, Hasan, Barbaros, Tahsin, Sergen ve Alican oldu.

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En iyi döneri yapan Alican mavi takım kaptanı oldu.

MasterChef All Star’ın yeni haftasında kırmızı takım kaptanı ise Ayaz seçildi.

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Alican, Eda, Barbaros, Kıvanç, Tolga, Esra, Azize, Kerem, Sefa.

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MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Ayaz, Tahsin, Hasan, Sergen, Dilara, Gamze, Tanya, Barış, Batuhan.

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