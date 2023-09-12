Masterchef şampiyonu Serhat Doğramacı yarışmaya dönecek mi? İlk açıklama geldi

MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı, MasterChef All Star‘a katılacağı yönünde çıkan iddialar hakkında açıklamada bulundu.

Masterchef şampiyonu Serhat Doğramacı yarışmaya dönecek mi? İlk açıklama geldi

MasterChef yarışmasıyla tanınan Serhat Doğramacı, MasterChef All Star‘a katılacağı yönünde çıkan iddiaları kendisine ait sosyal medya hesabından yayınladığı video ile yalanladı.

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Barbaros Yoloğlu ile birlikte finale kalan Serhat Doğramacı, 2020 sezonunun şampiyonu olmuştu.

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Serhat Doğramacı All Star'a katılmayacağını şu sözlerle duyurdu:

"MasterChef All Star'a katılmıyorum. Neden bunu açıklamam gerekti onu da anlamış değilim ama herhalde 1-2 sayfa paylaşınca kafa karışıklığı oluştu diye düşünüyorum. Benim yolum uzun. MasterChef çok güzel bir program, bana çok şey kattı. Beni tanımanızı sağladı. Ama benim aynı şeyi iki kere tekrarlamak gibi bir şeyim asla olmadı. Yarışmanın ikinci haftasında yapımcımıza da söylemiştim. Ben bu yarışmayı kazanırım ondan sonra da All Star'a katılmak istemiyorum diye. O da tabi gülerek 'Sen bir kazan da ondan sonra bakarız.' demişti. Ama benim kararım hiçbir zaman değişmedi arkadaşlar. All Star'a katılmayacağım. Bütün yarışmacı arkadaşlara da başarılar diliyorum. Şeflere de kolaylıklar diliyorum."

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