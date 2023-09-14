MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da ödül oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar deniz ürünlerini en iyi kullanarak ödül oyununu kazanmak için mücadele verecek. Peki, MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da dün akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu akşam ki MasterChef’in yeni bölümünde şefler mavi ve kırmızı takımdan en iyi künefeleri yapmalarını isteyecek ve iki takım arasında düello yapılacak. Peki, MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 88. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar ödül oyunu için karşı karşıya geliyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde yarışmacılar düelloda yaparak verilen deniz ürünlerini en yaratıcı şekilde hazırlamaya çalışacak.

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Şefler mavi ve kırmızı takımdan balık yapmalarını isteyecek.

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Buna göre balığı en yaratıcı yapan takım öne geçerek ödül oyununda yarışmaya hak kazanacak.

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MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Alican, Eda, Barbaros, Kıvanç, Tolga, Esra, Azize, Kerem, Sefa.

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MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Ayaz, Tahsin, Hasan, Sergen, Dilara, Gamze, Tanya, Barış, Batuhan.

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