MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam haftanın kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef All Star’ın yeni haftasında kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı mavi takım kaptanı oldu ve takımlar belirlendi. Peki, MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?

MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?

MasterChef All Star’da yarışmacılar yeni haftada mavi kaptanlık için kıyasıya mücadele verdi. Buna göre MasterChef All Star’ın mavi ve kırmızı takımları belli oldu. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan saç tava yapmalarını istedi. Tüm saç tavaları inceleyen şefler tabak belirledi.

gfyhfiu.jpg

MasterChef'te en iyi saç tavayı yapan isimler Dilara, Barbaros, Sefa, Hasan, Esra, Ayaz ve Batuhan oldu.

ijhibhjpobgf.jpg

Gecenin kaptanlık oyunu finaline Barbaros ve Sefa kaldı. İki tabağı derinlemesine ele alan şefler nedenleri ile birlikte seçimlerini açıkladı.

guigui.jpg

Buna göre en iyi saç tavayı yapan Sefa mavi takım kaptanı oldu.

hghjgj.jpg

MasterChef All Star’ın yeni haftasında kırmızı takım kaptanı ise Dilara seçildi.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Sefa, Barbaros, Hasan, Ayaz, Esra, Suna, Kerem, Azize ve Alican.

kjokkokk.jpg

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Barış, Gamze, Batuhan, Tanya, Kıvanç, Tolga, Tahsin, Sergen, Dilara.

okokoko.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
1919’dan bugüne kurtuluşun anahtarı Kemalizm
1919’dan bugüne kurtuluşun anahtarı Kemalizm
Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı
Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Son Haberler
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Keşfet
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Taksiciyle kavga eden kadınlar karateciye dönüştü Güncel
Taksiciyle kavga eden kadınlar karateciye dönüştü
Galatasaray Tete için Shaktar Donetsk'e tazminat ödeyecek Spor
Galatasaray Tete için Shaktar Donetsk'e tazminat ödeyecek
Zehir tacirlerine operasyon Yaşam
Zehir tacirlerine operasyon
İktidar ‘kurtarıcı’ olarak gördüğü KKM’den kurtulmaya çalışırken vatandaş dolara sığındı Ekonomi
İktidar ‘kurtarıcı’ olarak gördüğü KKM’den kurtulmaya çalışırken vatandaş dolara sığındı
Norveç ve İsviçre'ye sığınma başvurularında rekor artış Dünya
Norveç ve İsviçre'ye sığınma başvurularında rekor artış
Taşköprü'de bir araç aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya döndü Güncel
Taşköprü'de bir araç aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya döndü