MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?

MasterChef All Star’da yarışmacılar yeni haftada mavi kaptanlık için kıyasıya mücadele verdi. Buna göre MasterChef All Star’ın mavi ve kırmızı takımları belli oldu. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan saç tava yapmalarını istedi. Tüm saç tavaları inceleyen şefler tabak belirledi.

MasterChef'te en iyi saç tavayı yapan isimler Dilara, Barbaros, Sefa, Hasan, Esra, Ayaz ve Batuhan oldu.

Gecenin kaptanlık oyunu finaline Barbaros ve Sefa kaldı. İki tabağı derinlemesine ele alan şefler nedenleri ile birlikte seçimlerini açıkladı.

Buna göre en iyi saç tavayı yapan Sefa mavi takım kaptanı oldu.

MasterChef All Star’ın yeni haftasında kırmızı takım kaptanı ise Dilara seçildi.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Sefa, Barbaros, Hasan, Ayaz, Esra, Suna, Kerem, Azize ve Alican.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Barış, Gamze, Batuhan, Tanya, Kıvanç, Tolga, Tahsin, Sergen, Dilara.