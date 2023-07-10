MasterChef Türkiye All Star kadrosuyla başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’ın 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Masterchef All Star yeni bölüm ne zaman? Masterchef 22 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MASTERCHEF ALL STAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
MasterChef All Star programının 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Şeflerin ve yarışmacıların gösterildiği fragmanda yirmi ikinci bölüme dair kesitler yer alıyor.
Önce bölümde Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'ya Osman Sezener eşlik ederken 22. bölümde Somer Sivrioğlu eşlik ediyor.
MASTERCHEF HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
MasterChef All Star TV8 kanalında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU
All Star 1. Grup
Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019
All Star 2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020
All Star 3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021