Masterchef All Star yeni bölüm ne zaman? Masterchef 22 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aralarında Somer Sivrioğlu, Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Masterchef All Star yeni bölüm ne zaman? Masterchef 22 bölüm fragmanı yayınlandı mı?