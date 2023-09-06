MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları

Uzun süreli bir MasterChef izleyicisi olarak son sezonda yaşananları görmezden gelemeyecek duruma geldiğim için bu yazıyı kaleme almaya karar verdim. Geçen sezon yaşanan tartışmaların tabakların önüne geçmesi ve ortaya çıkan yemeklerin geçen sezonlara göre daha basit kalması nedeniyle izlenme oranlarında büyük düşüşler yaşanan MasterChef bu sene izlenmeleri tekrar yükseltebilmek adına All Star olarak karşımıza çıktı. Geçen sezon daha kötüydü derken herkesin hakkını tabii ki de yemek istemem kimse üzerine alınmasın.

Gelelim bu sene MasterChef All Star’da yaşananlara. Sezon aslında daha sakin başladı diyebiliriz ama haftalar geçtikçe işin rengi biraz değişti. Yarışmacılar arasında bir güç savaşı ve inanılmaz bir “Ben en iyiyim, benden iyisi yok” görgüsüzlüğü yaşanmaya başlandı. Bunun sosyal medya yansımasını da görmek çok zor değil. Hemen her paylaşımın altında ağır eleştiriler var. Özellikle de bazı isimler üzerinde eleştiriler “Çeteleşme” söylemine kadar gidebiliyor.

TAHT OYUNLARI

Çeteleşmek belki biraz daha ağır kaçabilir ama ortaya çıkan gruplaşma çok belirgin durumda. Karşımıza konulan taht oyunlarında ortaya çıkan tablo şöyle;

Sergen ve ekibi, herkese karşı!.. Dilara, Tahsin, Tanya, Azize bu ekibin ana unsurları.

Durum o kadar belirgin bir hal aldı ki, MasterChef jürisinin dahi tavırları adeta buna göre şekilleniyor.

Geçtiğimiz sezonlarda yarışmacılara ağır eleştirilerde bulunan şefler, bu sezon Sergen ve ekibine neredeyse ağzını dahi açmıyor. Sergen’in kendinden emin ve herkese tepeden bakan tavırları izleyiciler tarafından ağır eleştiriler alırken, her koşulda şeflerin Sergen’i desteklemesi de bariz görülür durumda. Hatta destek o kadar belirgin ki, “Ortada bir torpil var” söylentileri de çoktan aldı başını gitti.

Şefler canlı yayından bu konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda bile kaldılar. Durum bu kadar ciddiydi.

MASTERCHEF ALL STAR’DA DÖNEN DOLAPLAR

Usta bir gurme ya da aşçı değilim evet yemeklerin de tadına bakamıyoruz, bu yüzden Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef’i töhmet altında bırakmak istemem, elbette onlar işlerinin en iyileridir ona da bir sözüm yok. Ancak ekranda olup bitenleri de analiz etmek başta da dediğim gibi çok zor değil.

Sergen’in veya ekibinin taraf olduğu bir tartışmada, çok belirgin bir şekilde karşı taraf eleştiriliyor şefler tarafından. Sergen’in kırmızı takım kaptanı olduğu haftayı herkes hatırlıyordur. Takımlar kurulurken, bütün oyuncular Sergen’in bir planı olduğunu ve adeta pota grubuna seçildiğinin farkında ve itirazındaydı. Şeflerin gıkı dahi çıkmadı. Bir ara Suna bu itirazlarını yükseltti, Sergen’le tartışmaya girdi. Peki, ne oldu? Mehmet Şef, Suna’yı sert bir dille eleştirdi. Sergen’e ses çıkaran oldu mu? Tabii ki de hayır.

Bir ara çiğ yemek tartışması da yaşandı. Eda, şeflerden geçer not alan tabağın çiğ olduğunu ve bunu gözleriyle gördüğünü söyledi. Şefler tarafından sert bir eleştiriye maruz kaldı. Son hafta elenecek isimler arasındaydı. Elenmesine engel olan tek şey ise Çağatay’ın plansız rahatsızlığıydı. Ancak muhtemelen gelecek haftanın kaybedeni Eda olacak, bunu da buraya yazıyorum.

Daha önceki haftalarda gruplaşmadan açıkça rahatsız olduğunu belirten ve “pasif direniş” çıkışıyla gündem olan Rıfat, o hafta ne hikmettir eleniverdi.

Mert, söz konusu ekipten uzak durmaya çalıştı, üst üste potaya gönderildi ve elendi.

Ödül oyunlarını kimler kazandı bir bakın isterim. Duyduğuma göre de TV8 koridorlarında bu tartışmalar kulaktan kulağa fısıldanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Eda bir brownie yaptı. Somer Şef’ten eleştiri aldı, “Bu tatlı ile birinci olamayacağını bence sende biliyorsun.’’ sözlerini gayet iyi hatırlıyorum. Sonraki hafta ne oldu dersiniz? Ne hikmettir ki Tahsin, bir brownie kek arası bir tatlı ile eleme potasının ilk turunda yukarı çıktı.

Sergen’in sert ve eleştirel tavırları izleyiciyi o kadar rahatsız etti ki, gelen uyarıların ardından Sergen bir anda üslup değiştirdi. Kelimelerini seçerek kullanmaya başladı. Kendince “kibarlaştı” diyebiliriz. Ancak gruptan birine diğer yarışmacılar tarafından yapılan en ufak eleştiride Sergencilerin verdiği tepkiyi herkes fark ediyordur. İnsan arkadaşını savunur tabii ama bu bir yemek programı ve eleştiriye açık bir platform. Ben mi yanlış düşünüyorum yoksa? Bunun insafını okuyucularıma bırakıyorum.

Tüm bu yaşananları yazan çizen birini de görmedim. TV8 ve Acun Ilıcalı’dan çekindikleri için mi acaba? Ne, nedendir bilinmez ama bir izleyici ve televizyon eleştirmeni olarak, MasterChef All Star’dan beklentim; tartışmaların, yarışmacıların değil, tabakların konuşulduğu bir program olması.

Bakalım önümüzdeki haftalarda bizleri neler bekliyor…