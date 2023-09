MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi yaşandı. MasterChef All Star’da kalabilmek için kıyasıya mücadele veren yarışmacılar Çağatay’ın sağlık durumuyla sarsıldı. MasterChef’te şefler Çağatay Akgül’ün sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Peki, MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?

MASTERCHEF ÇAĞATAY’IN HASTALIĞI NE?

MasterChef Türkiye All Star 77. bölüm fragmanında Çağatay'ın açıklamaları dikkat çekti. Bu hafta rahatsızlığı dolayısıyla bazı oyunlarda yer almayan Çağatay son durumuna ilişkin konuştu. Çağatay; "Sırtımdaki omuriliklerin birinde ağır bir deformasyon ve kas zedelenmesi oluşmuş. Bakü'de geçirdiğim nöbet yüzünden. O da daha çok sinirlere baskı yapmaya başlamış. Şu an korse kullanıyorum zaten ve zor nefes alıyorum. Aynı zamanda sağ ve sol böbreğimde taş üretimi var. Bundan sonrasında galiba hiçbir şekilde kendimi riske atmak istemiyorum" dedi.

Somer Şef ise şu ifadelleri kullandı; "O zaman bu yarışmadan çekilmek istediğin anlamına geliyor. Kendine iyi bak önemli olan sağlığın, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF ELEME POTASI

MasterChef Çağatay böylelikle sağlık durumu nedeniyle MasterChef All Star yarışmasından çekilerek veda etti.

Çağatay'ın vedası sonrası eleme potasında yer alan Kıvanç, Batuhan, Sefa, Gamze, Tolga, Tahsin ve Eda elem düellosuna kalmamak için ilk turda karşı karşıya geldi. Şefler bu etapta yarışmacılardan mürdüm eriği ve acı biberle yaratıcı yemek yapmalarını istedi. Süre ise tam 45 dakika olarak açıklandı.

Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdikleri süre sonunda yarışmacılar oldukça farklı yemekler ortaya çıkardı. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonrası ilk tur sonunda yukarı çıkan isimler; Kıvanç, Tolga ve Tahsin oldu. Diğer yarışmacılar ise bu kez kader turunu oynamak için siyah önlüklerini giyerek yeniden tezgah başına geçti.

Tadım yapan şefler oy birliği ile eleme düellosuna Eda kaldı. Eda haftaya eleme gecesinde sonuncu olan isimle düelloda mücadele verecek. En başarısız tabağı yapan isim gecenin sonunda MasterChef All Star'a veda edecek.