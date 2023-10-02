MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam haftanın eleme gecesi gerçekleşti. MasterChef’te eleme potasına giren adaylar şeflerin verdiği malzemelerle eleme potasından çıkmak için ter döktü. Peki, MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?

MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?

MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi yaşandı. MasterChef All Star’da kalabilmek için kıyasıya mücadele veren yarışmacılar şeflerin verdiği malzemelerle yaratıcı tabaklar çıkarmaya çalıştı. Buna göre ilk turda tabakları geçmeyen yarışmacılar ikinci tura kalarak şef yemeğini yaptı. Peki, MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?

MASTERCHEF ALL STAR ELEME POTASI

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde eleme potasındaki isimler dün akşam MasterChef All Star’ın yayınlanacak yeni bölümde yarıştı.

MasterChef All Star'da eleme potasına kalan isimler Batuhan, Eren, Kıvanç, Esra, Barış, Uğur ve Tanya’ydı.

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Şefler ilk turda yarışmacılardan mantar ve tereyağı kullanmalarını istedi ve en yaratıcı tabaklar yapan yarışmacılar sonraki haftaya geçti.

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Son dörde kalan isim ise Uğur, Tanya, Kıvanç ve Batuhan oldu. İkinci turda yarışan yarışmacılardan Somer şefin tabağı olan perde pilavı yapmaları istendi.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'da dün akşam eleme gecesi gerçekleşti. Buna göre son dörde kalan yarışmacılar Uğur, Tanya, Kıvanç ve Batuhan perde pilavı yaptı.

Batuhan, Somer şefin tabağını en iyi yapan yarışmacı olurken Kıvanç ise gecede ikinci olarak MasterChef All Star’da 13. haftaya girmeye hak kazandı.

MasterChef’te eleme gecesinde son ikiye kalan isimler Uğur ve Tanya oldu. MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Uğur oldu.

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MasterChef Tanya, ''Uğur için üzgünüm. İnsan kendine sevinemiyor. Kötü bir tabak yaptığım için mutsuzum.'' dedi.

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Gözyaşlarını tutamayan MasterChef Uğur ise şu sözleri söyledi, ‘’Elimden geleni sonuna kadar yaptım. Burada olmayı çok istemezdim. 2018'de şampiyon olmuş bir adamın ilk haftadan elenmesi çok ayıp. Gerçekten MasterChef'e aşık bir insanım. Bundan sonra 3-4 gün evden çıkmadan dinleneceğim. Bazen yenilmeyi kabul edeceğiz. Gururum kırıldı. Yapılabilecek yerdeyken yapamadım. Bu hafta hiç adapte olamadım.’’

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