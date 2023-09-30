Masterchef Esra'nın makyajsız hali gündem oldu. Gözlerine çektiği kalın sürmeyle biliniyordu

MasterChef programıyla şöhretin kapılarını aralayan Esra Tokelli, yoğun ve abartılı makyajıyla sık sık eleştiri alıyor. Programın son bölümüne tamamen makyajsız çıkan Esra Tokelli'nin doğal hali sosyal medyada olay

Masterchef Esra'nın makyajsız hali gündem oldu. Gözlerine çektiği kalın sürmeyle biliniyordu

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Masterchef 2020 sezonunda başarıyla yarışan Esra Tokelli, All Star kadrosuna giren 8. isim oldu. MasterChef programıyla şöhretin kapılarını aralayan Esra Tokelli, yoğun ve abartılı makyajıyla sık sık eleştiri alıyordu.

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Programın son bölümüne tamamen makyajsız çıkan Esra Tokelli'nin doğal hali sosyal medyada gündem oldu.

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Lezzetli yemekleriyle dikkat çeken Tokelli yoğun makyaj seçimiyle de oldukça konuşuluyor. 28 Eylül akşamı ekrana gelen MasterChef All Star'ın yeni bölümünde Esra Tokelli'nin programa makyajsız çıkması dikkatlerden kaçmadı.

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MasterChef Esra programın son bölümünde makyajsız bir şekilde ekrana geldi. Programda sık sık takma kirpikleri ve abartılı makyajıyla görmeye alışık olduğumuz Esra Tokelli'nin doğal hali çok beğenildi.

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