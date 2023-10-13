MasterChef'te Sergen'in stüdyoda uyuması ünlü şefi çileden çıkarttı

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Sergen'in stüdyoda diğer arkadaşları yarışırken uyuması Somer Siviroğlu'nu çileden çıkarttı. Sergen'i uyaran Sivrioğlu, "Bu yaptığın saygısızlık" diyerek tepki gösterdi.

MasterChef'te Sergen'in stüdyoda uyuması ünlü şefi çileden çıkarttı

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Sergen, diğer yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynarken stüdyoda uyudu. Sergen'i gören Sivrioğlu tepki gösterdi.

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"SERGEN GENE Mİ UYUDUN?"

Daha önce de birçok kez stüdyoda uyuyan Sergen'e tepki gösteren Somer Sivrioğlu, "Günaydın Sergen. Gene mi uyudun?" dedi. Sergen de "Yok şefim, hastayım biraz. Rahatsızım, yorgunum" cevabını verdi.

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"SAYGISIZLIK OLUYOR"

Sergen'in arkadaşlık dokunulmazlık oyunu oynarken uyumasına tepki gösteren Somer Siviroğlu, "Bir şey söyleyeceğim. Siz yemek yaparken ben şuraya geçip uyusam ne düşünürsün benim hakkımda? Diğer arkadaşlara saygısızlık oluyor bence. Rahatsızsan sağlık ekibinden arkadaşımız var onu çağır. Gerekirse git arkaya dinlen. Ama burada uyuma olayını bitirmemiz lazım. Arkadaşlarınıza saygısızlık. Burada yarışan insanlar var" ifadelerini kullandı.

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